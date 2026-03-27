Comment se procurer des billets pour le match Chelsea - Port Vale : tarifs de la FA Cup, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Chelsea accueillera Port Vale à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 4 avril 2026, à l'occasion d'un quart de finale très attendu de la FA Cup qui opposera une équipe de Premier League à l'outsider de la compétition.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Chelsea vs Port Vale, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure commence le match de FA Cup Chelsea - Port Vale ?

FA Cup - FA Cup Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour le match Chelsea vs Port Vale en FA Cup ?

L'achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme le moyen le plus sûr d'obtenir des billets pour la FA Cup.

Il est essentiel de réserver tôt, les détenteurs d'abonnements et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances d'obtenir des places.

Les billets pour la FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l'abonnement d'une équipe, mais les détenteurs (et les membres du club) bénéficient généralement de périodes d'accès prioritaires pour acheter leurs places.

Outre l'achat de billets pour la FA Cup par les canaux officiels, les supporters ont la possibilité de s'en procurer sur le marché secondaire, via des plateformes telles que StubHub, s'ils recherchent des billets de dernière minute.

À quoi s'attendre du match Chelsea vs Port Vale ?

Le club londonien de Chelsea aborde ce match après une série de résultats difficiles, notamment une défaite 3-0 en Premier League contre Everton le 21 mars et une défaite 3-0 en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 17 mars.

Malgré ces revers, l'équipe de Premier League reste favorite, Cole Palmer devant jouer un rôle central dans sa stratégie offensive.

Port Vale occupe actuellement la 24e place de la League One, mais s'est illustré dans les compétitions à élimination directe.

Les Valiants se sont qualifiés pour ce tour grâce à une victoire 1-0 contre Sunderland le 8 mars, même s'ils ont récemment subi une défaite 1-0 en championnat contre les Doncaster Rovers le 24 mars.

Ce match marque la première participation de Port Vale en quarts de finale depuis 1954 et mettra en vedette l'attaquant Dajaune Brown.

Avec une affluence record attendue à Stamford Bridge, cette rencontre marque la première confrontation officielle entre ces deux équipes depuis 97 ans.

Chelsea vs Port Vale en FA Cup : tout ce qu'il faut savoir

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