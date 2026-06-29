Comment se procurer des billets pour le match Canada - Pays-Bas OU Maroc : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Le Canada, pays co-organisateur, poursuit son parcours historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Jesse Marsch ont battu l’Afrique du Sud 1-0, grâce à un but décisif de Stephen Eustáquio inscrit à la 92^e minute.

L’équipe de Jesse Marsch attend désormais son prochain adversaire de taille, qui sera désigné ce soir lors du choc au sommet opposant les Pays-Bas au Maroc à Monterrey.

À quelle heure aura lieu le match de la Coupe du monde entre le Canada et les Pays-Bas ou le Maroc ?

Le match des huitièmes de finale du Canada aura lieu au Houston Stadium, à Houston (Texas).

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Comment acheter des billets pour le match Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimative sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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