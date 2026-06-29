Comment se procurer des billets pour le match Canada - Pays-Bas OU Maroc : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Le Canada, pays co-organisateur, poursuit son parcours historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Jesse Marsch ont battu l’Afrique du Sud 1-0, grâce à un but décisif de Stephen Eustáquio inscrit à la 92^e minute.
L’équipe de Jesse Marsch attend désormais son prochain adversaire de taille, qui sera désigné ce soir lors du choc au sommet opposant les Pays-Bas au Maroc à Monterrey.
À quelle heure aura lieu le match de la Coupe du monde entre le Canada et les Pays-Bas ou le Maroc ?
Le match des huitièmes de finale du Canada aura lieu au Houston Stadium, à Houston (Texas).
Comment acheter des billets pour le match Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?
Les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour les matchs Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Tour / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimative sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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