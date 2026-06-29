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Comment se procurer des billets pour le match Canada - Pays-Bas OU Maroc : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Canada s’apprête à affronter les Pays-Bas ou le Maroc lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Le Canada, pays co-organisateur, poursuit son parcours historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Jesse Marsch ont battu l’Afrique du Sud 1-0, grâce à un but décisif de Stephen Eustáquio inscrit à la 92^e minute.

L’équipe de Jesse Marsch attend désormais son prochain adversaire de taille, qui sera désigné ce soir lors du choc au sommet opposant les Pays-Bas au Maroc à Monterrey.

À quelle heure aura lieu le match de la Coupe du monde entre le Canada et les Pays-Bas ou le Maroc ?

Le match des huitièmes de finale du Canada aura lieu au Houston Stadium, à Houston (Texas).

Comment acheter des billets pour le match Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Canada - Pays-Bas ou Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Tour / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimative sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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