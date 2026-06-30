Comment se procurer des billets pour le match Canada - Maroc : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Le Canada, coorganisateur de l’épreuve, poursuit son parcours historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Canadiens ont battu l’Afrique du Sud 1-0 grâce à un but décisif de Stephen Eustáquio inscrit à la 92^e minute.

L’équipe de Jesse Marsch défiera désormais le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, qui a tenu bon lors d’une séance de tirs au but haletante contre les Pays-Bas pour préserver ses rêves.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, en expliquant comment réserver votre place pour Canada - Maroc et à quel prix.

À quelle heure commence le match Canada - Maroc ?

Ce match des huitièmes de finale se déroulera au Houston Stadium (NRG Stadium), au Texas.

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Comment acheter des billets pour le match Canada - Maroc de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match Canada - Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Canada – Maroc : tout ce qu’il faut savoir

Canada - Maroc

Canada - Maroc : bilans récents des confrontations directes

CAN Derniers matches MAR 0 0 Nul 2 Victoires Canada 1 - 2 Maroc

Maroc 4 - 0 Canada 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Canada - Maroc : actualités des équipes

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