Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine au BMO Field de Toronto le 12 juin, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce rendez-vous s’annonce comme un moment historique pour les supporters canadiens.

Les Canadiens ont grimpé de 23 places au classement FIFA ces deux dernières années, passant de la 50e à la 27e position, leur meilleur rang historique. Ils se préparent désormais à disputer deux phases finales de Coupe du monde consécutives pour la première fois de leur histoire.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quels prix.

Quand aura lieu le match Canada - Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Le Canada n’a jamais pris le moindre point lors de ses deux seules participations précédentes (1986 et 2022). Co-organisateur de l’édition 2026, il espère mettre fin à cette série noire lors des prochaines rencontres du groupe B :

Date Match Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Canada vs Qatar BC Place (Vancouver) Billets Mercredi 24 juin Suisse vs Canada BC Place (Vancouver) Billets

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

La Bosnie-Herzégovine a décroché une victoire mémorable en barrage contre l'Italie, s'assurant ainsi une place à la Coupe du monde 2026. Les matchs suivants l'attendent désormais en Amérique du Nord :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium (Inglewood) Billets Mercredi 24 juin Bosnie-Herzégovine vs Qatar Lumen Field (Seattle) Billets

Comment se procurer des places pour le match Canada - Bosnie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , surtout pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Canada - Bosnie-Herzégovine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $





Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.

De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour accueillir le football canadien, ce qui a ouvert la porte aux Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.

Le BMO Field fait partie des deux stades canadiens, avec le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance mondiale, 17 756 sièges temporaires seront ajoutés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.

Le record d’affluence a été établi en mai dernier, lorsque le Toronto FC a reçu Lionel Messi et l’Inter Miami devant 44 828 spectateurs.