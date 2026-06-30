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Comment se procurer des billets pour le match Brésil - Norvège : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Brésil affrontera la Côte d’Ivoire ou la Norvège lors de son prochain match de Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

À East Rutherford, le Brésil, quintuple champion du monde, se prépare à affronter la Norvège lors d’un match très attendu des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Après avoir franchi avec brio l’écueil des 32es de finale face au Japon, la Seleção aborde ces huitièmes en pleine confiance, tout en mesurant la menace représentée par la jeune garde norvégienne.

La Norvège, qualifiée de manière spectaculaire grâce à l’efficacité de son buteur Erling Haaland et à la créativité de Martin Ødegaard, a éliminé la Côte d’Ivoire.

À quelle heure commence le match Brésil - Norvège de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe aura lieu au mythique New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) d’East Rutherford, dans le New Jersey.

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Coupe du monde - Phase Finale
New York/New Jersey Stadium

Comment se procurer des places pour Brésil - Norvège ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour le match Brésil - Norvège de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

16es de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

Du 4 au 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : Brésil – Norvège : tout ce qu’il faut savoir

Conditions actuelles du Brésil et de la Norvège

BRÉ
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/3
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

NOR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/9
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Brésil – Norvège : bilans des confrontations récentes

BRÉ

Dernier match

NOR

0

1

Nul

0

1

Buts marqués

1
Match à plus de 2,5 buts
0/1
Les deux équipes ont marqué
1/1

Classement Brésil – Norvège

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