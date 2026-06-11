Pour beaucoup, une Coupe du monde ne prend vraiment son envol qu’une fois que le Brésil est sur la pelouse, et les supporters n’auront pas à attendre longtemps cette fois-ci : les « Rois de la samba » entameront leur parcours face au Maroc au MetLife Stadium, lors de la troisième journée du tournoi (ce samedi 13 juin).

Si la Seleção part favorite, les quintuples champions du monde ne doivent pas sous-estimer les Lions de l’Atlas, révélation du Mondial 2022 après leur parcours jusqu’en demi-finales, qui ont depuis conservé leur dynamique.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Brésil - Maroc dans le New Jersey, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde Brésil - Maroc ?

Coupe du monde - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Calendrier de la Coupe du monde 2026 du Brésil

Date Adversaire Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc Stade MetLife, East Rutherford Billets 20 juin 2026 Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets 24 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Calendrier du Maroc pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment acheter des billets pour le match Brésil - Maroc de la Coupe du monde ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Des revendeurs tiers , tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre de billets est souvent restreinte et aléatoire. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à finaliser la transaction rapidement et ayez vos moyens de paiement sous la main.

Combien coûtent les billets pour le match Brésil-Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

À quoi s’attendre du match Brésil - Maroc ?

Si le Brésil reste la nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, avec cinq étoiles à son palmarès, les hommes de Carlo Ancelotti doivent encore faire leurs preuves après un parcours de qualification laborieux et des performances récentes en deçà de leur réputation sur la plus grande scène sportive mondiale.

Fait marquant : la Seleção n’a pas dépassé les quarts de finale lors des cinq dernières éditions. Malgré tout, son effectif talentueux lui offre de solides arguments.

Même s’ils ont perdu un tiers de leurs matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, les optimistes du camp brésilien rappellent qu’ils avaient connu un nombre similaire de revers avant de remporter le trophée en 2002 en Asie.

Les hommes d’Ancelotti n’ont toutefois pas hérité d’un premier adversaire facile. Le Maroc a surpris les observateurs en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022, puis la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (titre finalement attribué à l’issue d’une rencontre controversée contre le Sénégal).

Si le Brésil mène 2-1 dans les confrontations directes, dont une victoire en phase de groupes de la Coupe du monde 1998, c’est bien le Maroc qui a remporté la dernière rencontre.

Lors d’un match amical disputé au stade Ibn Batouta de Tanger en mars 2023, Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri avaient répondu au but de Casemiro, offrant une victoire 2-1 et un immense bonheur aux 65 000 supporters marocains.

BRÉ Dernier match MAR 0 0 Nul 1 Maroc 2 - 1 Brésil 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Où se déroule le match Brésil-Maroc de la Coupe du monde ?

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est un équipement polyvalent inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium. Il sert d’écrin aux franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

L’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF en 2011 et 2015 ainsi que lors de la Copa América en 2024.

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en organisant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, qui a opposé Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

L’engouement autour de ce choc intercontinental ne cesse de croître : les supporters se ruent pour obtenir billets et forfaits de voyage. Pour optimiser votre expérience le jour du match en créant un nouveau profil sportif en ligne, profitez sans attendre d’une offre promotionnelle. Découvrez comment débloquer des multiplicateurs de dépôt exclusifs et des fonctionnalités premium de la plateforme grâce à notre code promo Melbet vérifié.