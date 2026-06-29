Comment se procurer des billets pour le match Brésil - Japon : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le calendrier, ventes de dernière minute et plus encore

Le Brésil sera à Houston ce lundi 29 juin, où il poursuivra sa quête d’un sixième titre mondial. La Seleção, qui a dominé son groupe C, affrontera le Japon dans l’un des affiches les plus attendues des seizièmes de finale.
Après avoir dominé le groupe C, la Seleção, armée de ses stars, aborde ces phases à élimination directe en favorite pour poursuivre sa route vers le titre.
Les Samurai Blue, sortis invaincus d’un groupe relevé et auteurs de deux exploits retentissants contre l’Allemagne et l’Espagne au Qatar il y a quatre ans, ne comptent pas se laisser faire.
GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Brésil-Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.
À quelle heure commence le match Brésil - Japon ?
Comment acheter des billets pour Brésil - Japon
Voici l’essentiel en un coup d’œil :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le match Brésil - Japon de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
16es de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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