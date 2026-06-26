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Comment se procurer des billets pour le match Brésil - Japon : tarifs de la Coupe du monde, informations sur la rencontre au stade de Houston, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Brésil affrontera le Japon lors de son prochain match de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

Un choc au sommet est à l'affiche des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où le Brésil, quintuple champion du monde, affrontera une redoutable équipe japonaise.

La Seleção a dominé le groupe C, portée par un Vinícius Júnior étincelant et déjà en pleine forme, s’imposant comme l’un des grands favoris du tournoi.

Elle devra toutefois passer un test de taille face aux Samurai Blue disciplinés de Hajime Moriyasu, qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir surmonté un groupe F très disputé.

À quelle heure aura lieu le coup d’envoi du match Brésil - Japon de la Coupe du monde ?

Le coup d’envoi est prévu le lundi 29 juin à 12 h 00, heure locale, au Houston Stadium, aux États-Unis.

Comment acheter des billets pour le match Brésil - Japon de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Brésil - Japon de la Coupe du monde ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Tour / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimative sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

16es de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : Brésil – Japon : tout ce qu’il faut savoir

Formes du Brésil et du Japon

BRÉ
-Forme

Buts marqués (encaissés)
15/4
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

JAP
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/3
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Brésil – Japon : bilans des confrontations récentes

BRÉ

Derniers matches

JAP

4

Victoires

0

Nul

1

14

Buts marqués

4
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Classement Brésil – Japon

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