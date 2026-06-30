Un choc de styles s'annonce dans le nord-ouest des États-Unis, où la Belgique affrontera le Sénégal lors d'un match très attendu des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Diables Rouges, auteurs d’une phase de groupes convaincante dans le groupe G, affrontent des Lions de la Teranga qui ont brillé dans un groupe I très disputé.

Si la Belgique part favorite sur le papier, la vitesse explosive des Sénégalais en contre-attaque et leur puissance physique imposent aux hommes de Domenico Tedesco de faire leurs preuves pour démontrer leur statut de prétendants au titre.

À quelle heure commence le match Belgique - Sénégal de la Coupe du monde ?

Le match Belgique-Sénégal se déroulera au Seattle Stadium (Lumen Field), réputé pour son public bruyant, à Seattle, dans l’État de Washington.

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Quels sont les scénarios possibles pour les huitièmes de finale après Belgique - Sénégal ?

Date Adversaire Lieu Billets 6 juillet, coup d’envoi à 17 h (PDT) Huitièmes de finale : États-Unis / Bosnie-Herzégovine vs. Belgique / Sénégal Seattle Stadium, États-Unis Billets

Comment acheter des billets pour le match Belgique - Sénégal de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter au préalable les conditions générales de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Sénégal de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 – 4 200 € (1 518 €) 9–11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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