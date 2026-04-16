Comment se procurer des billets pour le match Bayern Munich - Paris Saint-Germain : tarifs de la Ligue des champions, informations sur la rencontre du 6 mai, heure du coup d'envoi et plus encore

Le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena de Munich le mercredi 6 mai, à l’occasion du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le Bayern, actuel leader de la Bundesliga, affronte un PSG en tête de la Ligue 1, les deux formations étant déjà couronnées ou sur le point de l’être dans leur championnat respectif.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Bayern Munich - Paris Saint-Germain ?

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

Comment acheter vos places pour la rencontre de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ?

À l'exception de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, il n'est pas possible d'acheter des billets pour les matchs de la compétition directement auprès de l'UEFA.

En tant que match retour des demi-finales de la Ligue des champions, les places pour l’Allianz Arena sont actuellement les plus convoitées du football allemand.

La prévente officielle via les canaux du club est désormais terminée.

Canaux officiels : FCBayern.com et PSG.fr (complet).

: FCBayern.com et PSG.fr (complet). Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub proposent des billets de dernière minute.

: des plateformes telles que StubHub proposent des billets de dernière minute. Les places premium, notamment les billets de catégorie 1 sur le côté long et les formules d’accueil VIP, sont extrêmement limitées ; comptez souvent plus de 2 500 € pour un accès salon haut de gamme.

Combien coûtent les billets pour le match Bayern Munich vs Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Le prix des places varie selon les clubs, le lieu et l’étape de la compétition.

La forte demande fait flamber les tarifs : comptez au moins 1 000 € pour une place en revente.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour vous tenir informé de la disponibilité et des tarifs.

Pour les retardataires, des places sont encore disponibles sur les plateformes de revente comme StubHub.

Que attendre de la rencontre Bayern Munich - Paris Saint-Germain ?

Le Bayern Munich aborde ce match retour en favori, porté par un bilan impressionnant à domicile et la dynamique née de sa victoire en quarts de finale.

L’équipe de Vincent Kompany a toutefois démontré son appartenance à l’élite en éliminant le Real Madrid au tour précédent, couronnée par une victoire spectaculaire 4-3 à Munich le 15 avril.

Les Bavarois possèdent aussi un avantage psychologique : ils avaient déjà battu le PSG 2-1 au Parc des Princes lors de la phase de groupes, le 4 novembre.

Le PSG, champion de France en titre, a fait preuve d’efficacité à l’extérieur cette saison, notamment en dominant Liverpool 2-0 à Anfield le 14 avril pour valider son billet pour le dernier carré.

Bien qu’ils aient perdu contre le Bayern en phase de groupes, les hommes de Luis Enrique ont déjà prouvé leur force offensive en dominant Chelsea 5-2 en huitièmes de finale.

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