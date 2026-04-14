Comment se procurer des billets pour le match Barcelone - Celta Vigo : tarifs de la Liga, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et plus encore

Le FC Barcelone accueille le Celta Vigo au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le mercredi 22 avril, dans une rencontre cruciale pour le titre de champion de Liga.

Le leader de la Liga reçoit le 6e du classement, qui espère créer l’exploit pour consolider ses chances de qualification européenne.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo ?

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Comment acheter vos places pour la rencontre de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo ?

Plusieurs options d’accès sont proposées : places à l’unité, abonnements saisonniers ou formules hospitalité.

La solution la plus sûre consiste à consulter directement les sites officiels des deux clubs, puis à vous rendre dans la section « Billets ».

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous souhaitez réserver vos places avant la mise en vente officielle ou si vous cherchez à vous procurer des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des sites de revente tels que StubHub.

Que attendre de la rencontre entre le Barça et le Celta Vigo ?

Le Barça aborde la rencontre en pleine forme, mais les Blaugrana viseront surtout à rééditer leur performance dominante du début de saison, lorsqu’ils s’étaient imposés 4-2 au Balaídos le 9 novembre, grâce à un triplé décisif de Robert Lewandowski.

Le Celta Vigo, qui lutte pour préserver sa place dans le top 6 sous la pression de la Real Sociedad et du Real Betis, reste dangereux grâce à ses transitions rapides.

La dernière confrontation au Spotify Camp Nou, le 19 avril, avait offert un festival de buts (4-3 en faveur des locaux), preuve que les Celestes possèdent la puissance de feu nécessaire pour mettre la défense blaugrana en difficulté. Gardez un œil sur le sensationnel Lamine Yamal, dont le sens du jeu a fait la différence pour les leaders du championnat tout au long de la saison.

Quel est le prix des billets pour le match Barcelone - Celta Vigo en Liga ?

Le prix des places de Liga varie considérablement.

La plupart des clubs appliquent des tarifs différenciés selon les tranches d’âge (adultes, juniors, seniors), même si ces catégories varient d’une formation à l’autre.

À cela s’ajoute le facteur emplacement : les sièges offrant la meilleure vue sur la pelouse sont logiquement les plus onéreux. Enfin, nombre de formations classent leurs rencontres par catégorie. Les affiches de prestige, comme le derby madrilène (Real Madrid-Atlético Madrid) ou El Clásico (Barcelone-Real Madrid), entrent dans la tranche supérieure et voient leurs tarifs s’envoler en conséquence.

Prix des billets de la Liga 2025-2026 par club

Stade du Club Stade et Fourchette de prix des billets (adulte) Alavés Mendizorrotza 13 € – 59 € Athletic Bilbao San Mamés 30 € – 110 € Atlético de Madrid Wanda Metropolitano 30 € – 150 € Barcelone Camp Nou 46 € – 149 € Celta Vigo Balaídos 20 € – 80 € Elche Martínez Valero 25 € – 90 € Espanyol Stade RCDE 30 € – 100 € Getafe Coliseum 40 € – 95 € Girona Montilivi 35 € – 64 € Levante Ciutat de Valence 30 € – 90 € Majorque Majorque Son Moix 40 € – 95 € Osasuna El Sadar 40 € – 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € – 90 € Real Betis La Cartuja 20 € – 90 € Real Madrid Santiago Bernabéu 20 € – 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € – 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € – 60 € Séville Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € – 165 € Valence Mestalla 30 € – 100 € Villarreal La Cerámica 20 € – 50 €

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