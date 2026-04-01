Comment se procurer des billets pour le match Barcelone - Atlético de Madrid : tarifs des quarts de finale de la Ligue des champions, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Le FC Barcelone accueille l'Atlético de Madrid au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le mercredi 8 avril.

Le FC Barcelone occupe actuellement la première place de la Liga et s'impose comme une puissance en Europe. De son côté, l'Atlético Madrid, quatrième du championnat national, mise principalement sur la Ligue des champions pour remporter un titre majeur cette saison.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Barcelone - Atlético de Madrid, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Barcelone - Atlético Madrid ?

Ligue des Champions - Phases Finales Spotify Camp Nou

Prochains billets pour le match Barcelone vs Atlético Madrid ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets 4 avril 2026 Atlético Madrid vs FC Barcelone (21h00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 8 avril 2026 FC Barcelone vs Atlético Madrid (21h00) Spotify Camp Nou, Barcelone Billets 14 avril 2026 Atlético de Madrid vs FC Barcelone (21h00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions Barcelone vs Atlético Madrid ?

À l'exception de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, il n'est pas possible d'acheter des billets pour les matchs de la Ligue des champions directement auprès de l'UEFA.

Ils sont vendus par les clubs participant à l'édition de cette saison.

Vous devez vous rendre sur le site web du club concerné pour le match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre place.

Si les sites officiels des clubs constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, ceux qui souhaitent assister aux matchs peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le match Barcelone - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les clubs en lice, le lieu et le stade de la compétition.

Par exemple, une demi-finale opposant le Real Madrid ou Arsenal coûterait bien plus cher qu'un match de phase de groupes à Limassol contre Pafos.

Les clubs fixent généralement les prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA au début de la saison pour la phase de groupes. Si une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, les prix peuvent augmenter pour certains matchs, en fonction de l'adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, vous en trouverez actuellement sur des sites de revente tels que StubHub.

À quoi s'attendre du match Barcelone - Atlético Madrid ?

Ce choc continental 100 % espagnol arrive à un moment décisif pour les deux clubs.

Barcelone est en forme impressionnante sous les projecteurs du Spotify Camp Nou. Le club a récemment écrasé Newcastle United 7-2 le 18 mars pour se qualifier haut la main pour les huitièmes de finale, après une victoire sans pitié 5-2 contre Séville le 15 mars.

Avec Lamine Yamal qui poursuit son ascension vers la célébrité et Robert Lewandowski qui reste redoutable dans la surface, l'équipe de Hansi Flick joue avec une verticalité que peu de monde peut contenir.

L'Atlético Madrid s'est qualifié après avoir affronté Tottenham, remportant le match aller 5-2 le 10 mars avant de s'imposer sur l'ensemble des deux matchs malgré une défaite 2-3 à Londres le 18 mars.

Bien que les hommes de Diego Simeone aient subi une courte défaite 3-2 face au Real Madrid lors de leur dernier match, ils restent un cauchemar pour n'importe quel adversaire dans un format à élimination directe.

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