Comment se procurer des billets pour le match Australie - Égypte : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les rencontres des 16es de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Ce vendredi 3 juillet, le Texas sera le théâtre d’un duel stylistique captivant entre l’Australie et l’Égypte, lors d’un seizième de finale très attendu de la Coupe du monde 2026.
Les Socceroos ont surmonté un parcours difficile dans le groupe D, s’appuyant sur leur résilience tactique et leur solidité défensive pour décrocher leur place en phase à élimination directe.
Ils défient une formation égyptienne opportuniste, qui a franchi sans encombre le groupe G grâce à des performances obtenues de haute lutte, dont la première victoire historique de cette nation africaine en Coupe du monde (3-1 contre la Nouvelle-Zélande).
GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour assister au match Australie-Égypte et à quel prix.
À quelle heure commence Australie - Égypte ?
Comment acheter des billets pour Australie - Égypte ?
Voici l’essentiel en un coup d’œil :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
- Les supporters peuvent également se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’effectuer votre achat.
Combien coûtent les billets pour Australie - Égypte ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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