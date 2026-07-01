Comment se procurer des billets pour le match Australie - Égypte : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les rencontres des 16es de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Ce vendredi 3 juillet, le Texas sera le théâtre d’un duel stylistique captivant entre l’Australie et l’Égypte, lors d’un seizième de finale très attendu de la Coupe du monde 2026.

Les Socceroos ont surmonté un parcours difficile dans le groupe D, s’appuyant sur leur résilience tactique et leur solidité défensive pour décrocher leur place en phase à élimination directe.

Ils défient une formation égyptienne opportuniste, qui a franchi sans encombre le groupe G grâce à des performances obtenues de haute lutte, dont la première victoire historique de cette nation africaine en Coupe du monde (3-1 contre la Nouvelle-Zélande).

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour assister au match Australie-Égypte et à quel prix.

À quelle heure commence Australie - Égypte ?

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Comment acheter des billets pour Australie - Égypte ?

Voici l’essentiel en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent également se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’effectuer votre achat.

Combien coûtent les billets pour Australie - Égypte ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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AUS Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Égypte 3 - 0 Australie 0 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

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