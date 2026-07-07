L'Argentine, tenante du titre de la Coupe du monde de la FIFA, a réussi un incroyable retour pour s'imposer 3-2 face à l'Égypte mardi à Atlanta, alors qu'elle était menée 2-0 à seulement 11 minutes de la fin.

Les buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández ont permis à l’Albiceleste de Lionel Scaloni de signer une victoire sensationnelle, synonyme de qualification pour les quarts de finale où elle affrontera la Suisse, l’un des favoris européens.

L'équipe suisse de Murat Yakin s'est imposée de justesse face à la Colombie 4-3 aux tirs au but, après un match nul 0-0 à l'issue des 120 minutes de jeu mardi à Vancouver.

La Suisse dispute son premier quart de finale mondial depuis l’édition 1954 qu’elle a organisée, tandis que l’Argentine vise un doublé inédit depuis les succès brésiliens de 1958 et 1962.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places pour le match Argentine-Suisse et combien elles coûteront.

À quelle heure commence le match Argentine - Suisse de la Coupe du monde ?

Ce quart de finale très attendu se déroulera au Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Coupe du monde - Phase Finale Kansas City Stadium

Comment acheter des billets pour le match Argentine - Suisse de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Argentine-Suisse de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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