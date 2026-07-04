Les Pharaons se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA pour la première fois depuis 1934, grâce à leur victoire aux tirs au but contre l'Australie vendredi, et espèrent devenir la cinquième nation africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde à Atlanta mardi 7 juillet.

Pour y parvenir, les hommes d’Hossam Hassan devront dominer l’Argentine, championne du monde en titre, qui s’est imposée vendredi de justesse en prolongation face au Cap-Vert, qualifié pour la première fois de son histoire.

Avec Lionel Messi, en tête de la course au Soulier d’or, à la pointe de leur attaque, les Albicelestes de Lionel Scaloni visent à devenir les premiers à remporter deux Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1958 et 1962.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Argentine-Égypte et leur prix.

À quelle heure commence le match Argentine - Égypte de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Comment acheter des billets pour le match Argentine - Égypte de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Argentine-Égypte de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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ARG Dernier match EGY 1 0 Nul 0 Égypte 0 - 2 Argentine 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

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