Comment se procurer des billets pour le match Argentine - Cap-Vert : tarifs pour les 16es de finale de la Coupe du monde, informations sur la rencontre à Miami, offres de dernière minute et plus encore

L'archétype de l'affrontement David contre Goliath se matérialise lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où l'Argentine, tenante du titre, défie le Cap-Vert, novice en phase finale.
Portée par le légendaire Lionel Messi, l’Albiceleste a brillé lors de la phase de groupes et confirme son statut de favorite.
Elle doit désormais relever un défi historique face aux « Requins bleus », qui ont défyé tous les pronostics dans le groupe H pour décrocher une place inoubliable en phase à élimination directe.
Si l’Argentine part largement favorite, l’audace des « Requins Bleus » impose aux champions en titre de rester concentrés sous le soleil de Floride.
À quelle heure commence le match Argentine - Cap-Vert de la Coupe du monde ?
Ce match à élimination directe se tiendra au Miami Stadium (Hard Rock Stadium) de Miami, en Floride.
Comment acheter des billets pour le match Argentine - Cap-Vert de la Coupe du monde ?
Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.
Combien coûtent les billets pour le match Argentine - Cap-Vert de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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