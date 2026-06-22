Après leur entrée en lice face à l’Algérie, les champions du monde en titre argentins défieront l’Autriche le 22 juin au AT&T Stadium d’Arlington.

Une rencontre qui s’annonce cruciale : en fonction des résultats de leurs entrées en matière, les deux formations viseront soit une qualification anticipée pour les huitièmes de finale, soit un rattrapage après un départ laborieux.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre : points de vente officiels et fourchette de tarifs.

Quand aura lieu le match Argentine - Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l’Argentine à la Coupe du monde 2026

L’Argentine vise à devenir la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. Voici le calendrier du groupe J qui l’attend :

Date Adversaire Lieu Billets 16 juin 2026 Argentine - Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 22 juin 2026 Argentine - Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

L’Autriche fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis près de 30 ans. Voici le calendrier de ses prochains matchs dans le groupe J :

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine - Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Comment se procurer des places pour le match Argentine - Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , surtout pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Argentine - Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’AT&T Stadium

L’AT&T Stadium est une enceinte à toit rétractable située à Arlington, au Texas, inaugurée en 2009. Principalement utilisé par les Dallas Cowboys, franchise emblématique de la NFL, le site accueille également des concerts, des matchs de basket, des rodéos et des shows de catch professionnel (WWE).

L’AT&T Stadium figurera parmi les onze stades américains accueillant la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 94 000 sièges, il sera le plus grand de la compétition. Le site abritera cinq rencontres de phase de groupes ainsi que quatre matchs à élimination directe, dont une demi-finale.

Que peut-on attendre du match Argentine – Autriche ?