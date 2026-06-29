Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - RD Congo : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le calendrier, offres de dernière minute et plus encore

Le premier tour à élimination directe de la Coupe du monde 2026 verra l’Angleterre de Thomas Tuchel défier la RD Congo en seizièmes de finale, dans un duel intercontinental programmé en Géorgie.

Les Three Lions ont terminé en tête du groupe L grâce à une victoire 2-0 contre le Panama, précédée d’un nul face au Ghana et d’un succès convaincant contre la Croatie.

Les Three Lions défient une RD Congo déterminée, qualifiée après une remontée impressionnante et une victoire 3-1 face à l’Ouzbékistan.



GOAL vous guide sur les dernières infos billetterie de la Coupe du monde 2026, comment obtenir des places pour Angleterre - RD Congo et à quels tarifs.

À quelle heure commence le match Angleterre - RD Congo ?

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Comment acheter des billets pour le match Angleterre - RD Congo de la Coupe du monde

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Angleterre - RD Congo de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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