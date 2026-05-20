Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - Croatie : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur l’AT&T Stadium et autres détails utiles

Le groupe L de la Coupe du monde s’électrise au Texas le 17 juin avec un affrontement de haut vol entre deux cadors européens : Angleterre-Croatie.

Ce sera leur deuxième duel en Coupe du monde : huit ans après la victoire croate en prolongation, route vers la finale 2018, les deux sélections promettent un nouveau choc haletant.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de la Coupe du monde Angleterre - Croatie à Arlington, à l'AT&T Stadium, ainsi que les lieux d'achat et les tarifs.

À quelle date se joue le match de Coupe du monde Angleterre - Croatie ?

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana (16 h, HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billet Samedi 27 juin Angleterre vs Panama (17 h HE) MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Croatie vs Angleterre (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Croatie vs Panama (19 h HE) BMO Field (Toronto) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour le match Angleterre - Croatie de la Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La dernière phase officielle de vente des billets pour la Coupe du monde, dite « vente de dernière minute », a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Angleterre - Croatie de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, en dehors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 60 à 620 dollars.

Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Bilan des confrontations directes entre l'Angleterre et la Croatie

Pronostic Angleterre - Croatie (Coupe du monde)

Si les Three Lions restent invaincus depuis trois matchs face aux Vatreni, la douleur de la demi-finale perdue en 2018 demeure vive et ils viseront une revanche immédiate lors de leur entrée en lice dans le groupe F à Arlington.

L’Angleterre, qui devrait bénéficier d’un solide soutien populaire durant la Coupe du monde de la FIFA 2026, pourra compter sur ses nombreux fans prêts à traverser l’Atlantique cet été, ainsi que sur une communauté déjà bien implantée en Amérique du Nord.

Bien que l’Angleterre n’ait pas encore ajouté de nouveau titre à son palmarès depuis son triomphe de 1966, ses performances constantes sur la scène internationale lui permettent de demeurer parmi l’élite du football européen et mondial. Cette régularité explique en partie l’afflux continu de supporters et la demande toujours élevée de billets pour ses matchs.

Malgré des débuts laborieux dans les éliminatoires de la Coupe du monde, ponctués de victoires étriquées 1-0 et 2-0 contre Andorre, les Three Lions ont ensuite trouvé leur rythme sous la direction de Thomas Tuchel. Ils ont finalement dominé leur groupe avec huit succès en huit rencontres, 22 buts marqués, aucun encaissé, et sont devenus la première nation européenne à valider son billet pour la phase finale.

La Croatie, elle aussi, a survolé ses qualifications. Les Vatreni de Zlatko Dalic sont restés invaincus et ont terminé en tête de leur groupe, remportant sept de leurs huit matchs. Ils n’ont d’ailleurs cédé des points qu’à une seule occasion, lors du match nul 0-0 à Prague contre la République tchèque.

Si le groupe croate est vieillissant, sa grande expérience pourrait s’avérer décisive : finaliste puis demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde, la sélection de Zlatko Dalic ne doit pas être sous-évaluée.

Où se déroule le match Angleterre - Croatie ?

L’AT&T Stadium, antre à toit rétractable des Dallas Cowboys inauguré en 2009, accueille régulièrement d’autres événements sportifs ou culturels, comme des concerts, des matchs de basket, des rodéos ou des shows de catch WWE.

L’AT&T Stadium est l’un des onze stades américains qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec ses 94 000 sièges, il sera le plus grand du tournoi. Outre Angleterre-Croatie, il abritera quatre autres rencontres de groupe et quatre matches à élimination directe, dont une demi-finale.