Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - Argentine : tarifs des demi-finales de la Coupe du monde, informations sur la rencontre, ventes de dernière minute et plus encore

L'Angleterre s'est qualifiée de justesse pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Menée par la Norvège en première période de ce quart de finale 100 % européen disputé à Miami, elle a pu compter sur un Jude Bellingham décisif : l'attaquant a d'abord égalisé dans le temps réglementaire, puis offert la qualification en prolongation, déclenchant la ferveur des supporters des Three Lions.

L’Angleterre n’est désormais qu’à une victoire de sa première finale de Coupe du monde depuis 1966. Avant cela, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera mercredi 15 juillet à Atlanta les champions en titre argentins, pour une demi-finale d’exception.

La Albiceleste a déjà livré plusieurs rencontres à couper le souffle lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et son quart de finale contre la Suisse n’a pas fait exception. L’Argentine a dû s’appuyer sur des buts en prolongation de Julián Álvarez et Lautaro Martínez pour venir à bout d’une équipe suisse tenace, réduite à dix dès la 72e minute.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment réserver vos places pour la deuxième demi-finale et à quel prix.

À quelle heure la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine débute-t-elle ?

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde se tiendra au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Coupe du monde - Demi finales Atlanta Stadium

Comment se procurer des places pour cette affiche ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées dès 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix s’envolent.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Demi-finale de la Coupe du monde : Angleterre – Argentine : tout ce qu’il faut savoir

Formes du moment

Angleterre – Argentine : bilans récents des confrontations directes

Angleterre – Argentine : actualités des équipes

En savoir plus