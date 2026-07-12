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Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - Argentine : tarifs des demi-finales de la Coupe du monde, informations sur la rencontre, ventes de dernière minute et plus encore

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J. Bellingham
L. Messi

L'Angleterre affrontera l'Argentine lors d'une demi-finale de Coupe du monde qui s'annonce décisive. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

L'Angleterre s'est qualifiée de justesse pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Menée par la Norvège en première période de ce quart de finale 100 % européen disputé à Miami, elle a pu compter sur un Jude Bellingham décisif : l'attaquant a d'abord égalisé dans le temps réglementaire, puis offert la qualification en prolongation, déclenchant la ferveur des supporters des Three Lions.

L’Angleterre n’est désormais qu’à une victoire de sa première finale de Coupe du monde depuis 1966. Avant cela, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera mercredi 15 juillet à Atlanta les champions en titre argentins, pour une demi-finale d’exception.

La Albiceleste a déjà livré plusieurs rencontres à couper le souffle lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et son quart de finale contre la Suisse n’a pas fait exception. L’Argentine a dû s’appuyer sur des buts en prolongation de Julián Álvarez et Lautaro Martínez pour venir à bout d’une équipe suisse tenace, réduite à dix dès la 72e minute.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment réserver vos places pour la deuxième demi-finale et à quel prix.

À quelle heure la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine débute-t-elle ?

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde se tiendra au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Comment se procurer des places pour cette affiche ?

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : elle constitue désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées dès 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix s’envolent.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Demi-finale de la Coupe du monde : Angleterre – Argentine : tout ce qu’il faut savoir

Formes du moment

ANG

ANG - Forme

GHA
N0-0
PAN
V0-2
COD
V2-1
MEX
V2-3
NOR
V1-2
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ARG

ARG - Forme

AUT
V2-0
JOR
V1-3
CPV
V3-2
EGY
V3-2
SUI
V3-1
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Angleterre – Argentine : bilans récents des confrontations directes

ANG

Derniers matches

ARG

2

Victoires

1

Nul

0

4

Buts marqués

2
Match à plus de 2,5 buts
1/3
Les deux équipes ont marqué
1/3

Angleterre – Argentine : actualités des équipes

Angleterre vs Argentine Équipes probables

Angleterre crest
Angleterre
ANG
Formation
Argentine crest
Argentine
ARG
Argentine crest
Argentine
ARG

Entraineur

  • T. Tuchel

En savoir plus

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