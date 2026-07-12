Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - Argentine ou Suisse : tarifs des demi-finales de la Coupe du monde, informations sur les rencontres, ventes de dernière minute et plus encore

À quelle heure se joue la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse ?

Coupe du monde - Demi finales Atlanta Stadium

Comment se procurer des places pour cette demi-finale de la Coupe du monde ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde opposant l’Angleterre à l’Argentine ou à la Suisse ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Angleterre – Argentine ou Suisse : ce qu’il faut retenir de la demi-finale de la Coupe du monde

Angleterre contre l’Argentine OU la Suisse : forme des équipes

Angleterre contre Argentine OU Suisse : bilans récents des confrontations directes

Angleterre contre l'Argentine ou la Suisse : actualités des équipes

En savoir plus