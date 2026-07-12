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Comment se procurer des billets pour le match Angleterre - Argentine ou Suisse : tarifs des demi-finales de la Coupe du monde, informations sur les rencontres, offres de dernière minute et plus encore

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J. Bellingham

L'Angleterre affrontera l'Argentine ou la Suisse en demi-finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

L'Angleterre s'est qualifiée de justesse pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Menée par la Norvège en première mi-temps de ce quart de finale 100 % européen disputé à Miami, elle a pu compter sur un Jude Bellingham décisif : l'attaquant a d'abord égalisé dans le temps réglementaire, puis inscrit le but de la victoire en prolongation, déclenchant la joie des supporters des Three Lions.

L’Angleterre n’est désormais qu’à une victoire de sa première finale de Coupe du monde depuis 1966. Avant cela, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera, mercredi 15 juillet à Atlanta, l’Argentine ou la Suisse en demi-finale.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment réserver vos places pour la deuxième demi-finale et à quel prix.

À quelle heure débute la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse ?

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde se déroulera au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Comment acheter des billets pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse ?

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde opposant l’Angleterre à l’Argentine ou à la Suisse ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées dès 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale culminent à 6 730 $ – sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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  • T. Tuchel

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