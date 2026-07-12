L'Angleterre s'est qualifiée de justesse pour les demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Menée par la Norvège en première mi-temps de ce quart de finale 100 % européen disputé à Miami, elle a pu compter sur un Jude Bellingham décisif : l'attaquant a d'abord égalisé dans le temps réglementaire, puis inscrit le but de la victoire en prolongation, déclenchant la joie des supporters des Three Lions.

L’Angleterre n’est désormais qu’à une victoire de sa première finale de Coupe du monde depuis 1966. Avant cela, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera, mercredi 15 juillet à Atlanta, l’Argentine ou la Suisse en demi-finale.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment réserver vos places pour la deuxième demi-finale et à quel prix.

À quelle heure débute la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse ?

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde se déroulera au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Coupe du monde - Demi finales Atlanta Stadium

Comment acheter des billets pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine ou la Suisse ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de la Coupe du monde opposant l’Angleterre à l’Argentine ou à la Suisse ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées dès 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale culminent à 6 730 $ – sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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