Un affrontement intercontinental s'annonce en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où la grande puissance européenne qu'est l'Allemagne affrontera une équipe paraguayenne tenace.
Si l’Allemagne aborde la rencontre en tant que grande favorite, la capacité du Paraguay à bousculer les cadors oblige les hommes de Julian Nagelsmann à rester concentrés.
À quelle heure commence le match Allemagne - Paraguay de la Coupe du monde ?
Comment acheter des billets pour le match Allemagne - Paraguay de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà enregistrées, l’offre de places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s'agit pas d'une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C'est la dernière occasion d'acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le match Allemagne - Paraguay de la Coupe du monde ?
La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la Coupe du Monde 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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