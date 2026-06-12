L'Allemagne se rend dans le sud pour un match captivant du groupe E contre Curaçao, qui s'annonce comme un affrontement historique pour les deux nations en ouverture de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur la rencontre Allemagne - Curaçao : où acheter vos billets, leurs tarifs et les détails pratiques concernant le stade.

À quelle date l’Allemagne affrontera-t-elle Curaçao dans cette Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 20 juin 2026 Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto Billets 25 juin 2026 Équateur – Allemagne Stade MetLife, East Rutherford Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 à Curaçao

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 21 juin 2025 Équateur – Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin 2026 Curaçao vs Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour le match Allemagne – Curaçao ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Curaçao ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Allemagne-Curaçao à Houston, les places les moins chères représentent actuellement un bon plan pour les supporters au budget limité. Les quadruples champions faisant leur entrée en lice dimanche soir au NRG Stadium, la demande devrait être forte, même si les billets pour les matchs de groupe restent plus abordables que ceux des nations hôtes.

En ce moment, les places officielles les moins chères se situent autour de 120 à 200 dollars pour les tribunes supérieures. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée ont récemment baissé, avec des billets d’entrée de gamme démarrant entre 450 et 650 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 000 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 300 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et la rencontre marquant les débuts historiques de Curaçao face à un géant du football, l’intérêt local et touristique est vif. Pour les supporters soucieux de leur budget, réserver dès que possible des places en catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée pour garantir leur présence au NRG Stadium.

Tout ce que vous devez savoir sur le NRG Stadium

Le stade de Houston, officiellement dénommé Houston Stadium (et connu commercialement sous le nom de NRG Stadium) pour la compétition, est un chef-d’œuvre d’architecture sportive moderne et un symbole de l’histoire sportive de la ville.

Situé au sein du complexe NRG Park, il a été le premier stade de football professionnel à être équipé d’un toit rétractable, une conception sophistiquée qui permet au site de passer d’une expérience en plein air à un environnement climatisé.

Ses immenses panneaux de toit rétractable, capables de s’ouvrir ou de se fermer en seulement sept minutes, ainsi que ses deux écrans vidéo haute définition offrent à chaque spectateur une expérience visuelle exceptionnelle.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 72 000 places, un agencement à la fois polyvalent et pensé pour garantir une visibilité optimale à chaque spectateur, afin de créer une ambiance vibrante digne des grands rendez-vous.

Afin de répondre aux normes internationales, la pelouse hybride de classe mondiale garantit une surface de jeu optimale pour les cinq rencontres de la phase de groupes et les deux affiches à élimination directe prévues.