Après les premières rencontres du groupe E disputées aux États-Unis, en Allemagne et en Côte d’Ivoire, la Coupe du monde 2026 emmène les équipes au Canada pour un match décisif.

Éliminée avant les phases à élimination directe en 2018 et 2022, la Mannschaft sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur.

Bien qu’elle ait été éliminée dès le premier tour lors de ses trois dernières participations à la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), la Côte d’Ivoire ne sera pas une proie facile, surtout avec des joueurs comme Amad Diallo, Franck Kessié et Sébastien Haller dans ses rangs.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.

Quand aura lieu le match Allemagne - Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Lors de la précédente Coupe du monde nord-américaine, en 1994, la Nationalmannschaft avait conclu la phase de groupes avec deux victoires et un nul. Quel scénario l’attend cette fois-ci ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

La Côte d’Ivoire fait son retour sur la plus grande scène du football pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014. Voici le calendrier du groupe E qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Allemagne – Côte d’Ivoire ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.

De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour accueillir le football canadien, ouvrant la voie à l’arrivée des Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.

Le BMO Field est l’un des deux stades canadiens, avec le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance mondiale, 17 756 sièges temporaires seront installés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.

Le record d’affluence pour un match dans ce stade a été établi en mai dernier, lorsque le Toronto FC a reçu Lionel Messi et l’Inter Miami devant 44 828 spectateurs.

Que attendre du match Allemagne - Côte d’Ivoire ?