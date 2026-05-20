Après les premières rencontres du groupe E disputées aux États-Unis, en Allemagne et en Côte d’Ivoire, la Coupe du monde 2026 emmène les équipes au Canada pour un match décisif.
Éliminée avant les phases à élimination directe en 2018 et 2022, la Mannschaft sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur.
Bien qu’elle ait été éliminée dès le premier tour lors de ses trois dernières participations à la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), la Côte d’Ivoire ne sera pas une proie facile, surtout avec des joueurs comme Amad Diallo, Franck Kessié et Sébastien Haller dans ses rangs.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.
Quand aura lieu le match Allemagne - Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?
Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026
Lors de la précédente Coupe du monde nord-américaine, en 1994, la Nationalmannschaft avait conclu la phase de groupes avec deux victoires et un nul. Quel scénario l’attend cette fois-ci ?
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Dimanche 14 juin
Allemagne - Curaçao
NRG Stadium (Houston)
Samedi 20 juin
Allemagne vs Côte d’Ivoire
BMO Field (Toronto)
Jeudi 25 juin
Équateur - Allemagne
Stade MetLife (East Rutherford)
Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026
La Côte d’Ivoire fait son retour sur la plus grande scène du football pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014. Voici le calendrier du groupe E qui l’attend :
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Dimanche 14 juin
Côte d’Ivoire vs Équateur
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
Samedi 20 juin
Allemagne vs Côte d’Ivoire
BMO Field (Toronto)
Jeudi 25 juin
Curaçao – Côte d’Ivoire
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
Comment se procurer des places pour la rencontre Allemagne – Côte d’Ivoire ?
À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.
Voici le point sur la situation :
- Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.
Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.
Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :
Catégorie
Phase de groupes
Huitièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ – 400 $
600 – 1 200 €
1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2
150 € – 280 €
400 € – 800 €
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € - 2 790 €
Catégorie 4
60 € – 120 €
150 € – 350 €
400 $ – 2 030 $
Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field
Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.
De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour accueillir le football canadien, ouvrant la voie à l’arrivée des Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.
Le BMO Field est l’un des deux stades canadiens, avec le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance mondiale, 17 756 sièges temporaires seront installés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.
Le record d’affluence pour un match dans ce stade a été établi en mai dernier, lorsque le Toronto FC a reçu Lionel Messi et l’Inter Miami devant 44 828 spectateurs.