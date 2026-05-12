Comment se procurer des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et autres détails utiles

Après les premières rencontres du groupe E disputées aux États-Unis, en Allemagne et en Côte d’Ivoire, les regards se tournent vers le Canada pour un affrontement décisif de la Coupe du monde 2026.

Éliminée avant les phases à élimination directe en 2018 et 2022, la Mannschaft sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur.

Bien qu’elle ait été éliminée dès le premier tour lors de ses trois dernières participations à la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), la Côte d’Ivoire ne sera pas une proie facile, surtout avec des joueurs comme Amad Diallo, Franck Kessié et Sébastien Haller dans ses rangs.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.

Quand aura lieu le match Allemagne - Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Lors du précédent Mondial nord-américain, en 1994, la Nationalmannschaft avait signé deux victoires et un nul dans la phase de groupes. Quel scénario se profile cette fois-ci pourla Mannschaft ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

La Côte d’Ivoire fait son retour sur la plus grande scène du football pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014. Voici le calendrier du groupe E qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Allemagne - Côte d’Ivoire ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les ventes initiales est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.

De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour répondre aux standards du football canadien, ouvrant la voie à l’arrivée des Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.

Le BMO Field est l’un des deux stades canadiens, avec le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance mondiale, 17 756 sièges temporaires seront installés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.

Le record d’affluence pour un match dans ce stade a été établi en mai dernier, lorsque le Toronto FC a reçu Lionel Messi et l’Inter Miami devant 44 828 spectateurs.

Que attendre du match Allemagne - Côte d’Ivoire ?