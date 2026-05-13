L'Afrique du Sud clôturera sa campagne dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 face à la Corée du Sud le 24 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations utiles sur le stade.

Quand aura lieu le match Afrique du Sud - Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 24 juin 2026 Afrique du Sud - Corée du Sud Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin 2026 Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Zapopan Billets 24 juin 2026 Afrique du Sud - Corée du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Afrique du Sud – Corée du Sud ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées ; les tarifs peuvent toutefois s’écarter du prix facial. Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Afrique du Sud – Corée du Sud ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Afrique du Sud – Corée du Sud à Monterrey, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Monterrey étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud s’annonce palpitant.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade BBVA

L’Estadio BBVA, situé à Guadalupe dans l’agglomération de Monterrey au Mexique, est souvent surnommé « El Gigante de Acero » (le Géant d’Acier). Il est reconnu comme l’un des stades les plus beaux et les plus modernes d’Amérique latine.

Sa façade métallique évoque l’histoire industrielle de la ville, tandis que ses tribunes offrent aux supporters une proximité remarquable avec l’action.

Lors de la Coupe du monde, il pourra accueillir environ 53 500 supporters. Le stade accueillera au total quatre matchs.