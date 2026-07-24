La Supercoupe de l'UEFA, qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions au lauréat de la Ligue Europa, se tiendra en Autriche le 12 août.

Il y a douze mois, les géants de la Ligue 1 avaient été poussés dans leurs derniers retranchements par Tottenham lors de la Supercoupe. Nuno Mendes avait alors transformé le penalty décisif, provoquant l'euphorie des supporters du PSG. Les hommes de Luis Enrique affrontent à nouveau un adversaire anglais, puisque Aston Villa arrive en Autriche avec l'intention de confirmer sa superbe victoire 3-0 en finale de la Ligue Europa contre Fribourg.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour la Supercoupe de l’UEFA : où les acheter, leur prix et bien plus encore.

Quand a lieu la Supercoupe de l'UEFA : Paris Saint-Germain - Aston Villa ?

Super Coupe de l'UEFA - Finale Red Bull Arena

Comment acheter des billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain contre Aston Villa

La phase de demande grand public a été ouverte sur le site de l’UEFA du 16 au 23 juin, avec 9 000 places attribuées aux supporters neutres par tirage au sort.

Quant aux clubs eux-mêmes, chacun s’est vu attribuer 7 000 billets. La vente exclusive réservée aux supporters d’Aston Villa a débuté le 25 juin, tandis que le PSG a géré et coordonné la distribution de ses billets en interne, également entre la mi-juin et la fin juin.

Les demandes officielles pour le grand public et les ventes coordonnées par les clubs sont désormais closes, mais il est toujours possible de trouver des places via la plateforme de revente de l’UEFA ou sur des marchés secondaires vérifiés comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe de l’UEFA : Paris Saint-Germain vs Aston Villa ?

Les tarifs officiels s’échelonnaient de 30 € à 150 €, selon la répartition suivante :

Fans First (quotas réservés aux clubs) : 30 €

Catégorie 3 : 50 €

Catégorie 2 : 90 €

Catégorie 1 : 150 €

Billets Accessibilité : 30 € (incluant une place gratuite pour l’accompagnateur)

Restez informé en consultant régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA à l’approche de l’événement, ainsi que les plateformes de revente telles que Ticombo pour vérifier les disponibilités en temps réel.

Où se déroule la Supercoupe de l'UEFA : Paris Saint-Germain contre Aston Villa ?

Red Bull Arena (Salzbourg)

La Red Bull Arena (également appelée Stadion Salzburg pour les compétitions UEFA) est un stade de football implanté à Wals-Siezenheim, en périphérie de Salzbourg. Inauguré en 2003, il sert d’écrin au FC Red Bull Salzbourg, club de Bundesliga autrichienne.

Si sa capacité officielle atteint 30 188 places, la configuration peut varier selon la compétition ; 28 500 places seront disponibles pour la Supercoupe de l’UEFA 2026.

Si ce sera la première fois qu’il accueillera une grande finale de club de l’UEFA, il a déjà reçu les trois matchs de groupe de la Grèce lors de l’Euro 2008 ; la sélection hellénique était alors tenante du titre continental.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Supercoupe de l’UEFA ?

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (tirs au but) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Séville 5-4 (t. a. b.) 2022 Real Madrid Eintracht Francfort 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (tirs au but) 2020 Bayern Munich Séville 2-1 (a.p.) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (t.a.b.) 2018 Atlético de Madrid Real Madrid 4-2 (a.p.) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Séville 3-2 (après prolongation)

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