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Comment se procurer des billets pour France - Espagne ou France - Belgique : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les demi-finales, ventes de dernière minute et plus encore

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L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Double championne du monde en 1998 et 2018, la France s'est qualifiée pour sa troisième demi-finale consécutive en battant le Maroc 2-0, jeudi au Boston Stadium.

Le meilleur buteur Kylian Mbappé a ouvert le score pour porter son total à huit réalisations dans l’épreuve, avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise. Les Bleus ont ainsi pris leur revanche sur une formation qu’ils avaient déjà dominée en demi-finale de la Coupe du monde 2022, avant de s’incliner de justesse aux tirs au but face à l’Argentine en finale.

Les hommes de Didier Deschamps défieront désormais une autre sélection européenne, l’Espagne ou la Belgique.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment réserver vos places pour le match France - Espagne ou Belgique, ainsi que leur prix.

À quelle heure débutera le match France - Espagne ou Belgique de la Coupe du monde ?

La première demi-finale se tiendra au Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Comment acheter des billets pour le match France - Espagne ou Belgique de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour les matchs France-Espagne ou Belgique de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

Du 4 au 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9–11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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