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Comment se procurer des billets pour Arsenal - Burnley : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

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Comment acheter des billets pour la rencontre de Premier League entre Arsenal et Burnley, ainsi que toutes les informations utiles sur la rencontre.

Arsenal accueille Burnley au [nom du stade] à [ville] le [date] dans un match qui s’annonce [motif d’importance – par exemple, un duel entre deux équipes du top 3, un derby, une rencontre décisive pour le titre].

Les Gunners occupent actuellement la [position] au classement de la Premier League, tandis que Burnley pointe à la [position], [détail contextuel].

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Arsenal - Burnley, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule la rencontre Arsenal - Burnley en Premier League ?



Comment acheter des billets pour Arsenal - Burnley en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison ou formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois temps :

  1. Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires.
  2. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.


Que peut-on attendre du match Arsenal - Burnley ?

[Minimum 150 mots. À inclure : la forme récente des deux équipes, l’importance de ce match dans le contexte de la saison, au moins 2 résultats récents spécifiques avec scores et dates, au moins 2 références à des noms de joueurs, l’ambiance/le contexte du stade.]

Combien coûtent les billets pour le match Arsenal - Burnley en Premier League ?

Combien coûtent les places pour Arsenal-Burnley ? Les tarifs des billets de Premier League varient considérablement. La plupart des clubs pratiquent la différenciation selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si les grilles tarifaires changent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune choisie influencent considérablement le prix, les places offrant une vue imprenable entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres par catégories : par exemple, les matchs phares contre des adversaires de renom peuvent être classés dans une catégorie supérieure, avec des prix augmentant en conséquence.

La Premier League a par ailleurs plafonné le tarif des places en parcage visiteur à 30 £ ; une option à étudier pour les supporters en quête d’une solution économique.

Actualités des équipes et compositions

Arsenal vs Burnley Équipes probables

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Burnley crest
Burnley
BUR
Burnley crest
Burnley
BUR

Entraineur

  • M. Arteta

Blessures et suspensions


Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions


Bilan des confrontations directes

ARS
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/1
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

BUR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
4/12
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bilan des confrontations directes

ARS

Derniers matches

BUR

4

Victoires

1

Nul

0

11

Buts marqués

1
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Classement