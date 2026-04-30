Arsenal accueille l'Atlético de Madrid à l'Emirates Stadium de Londres le mardi 5 mai pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA.

Actuellement leader de la Premier League, Arsenal affronte un Atlético Madrid, 4e de LaLiga, avec pour objectif commun d'atteindre la finale.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Arsenal - Atlético Madrid ?

Ligue des Champions - Phases Finales Emirates Stadium

Comment acheter vos places pour la rencontre de Ligue des champions Arsenal - Atlético Madrid ?

Sachez qu’en dehors de la finale, l’UEFA ne vend pas de places pour les rencontres de la compétition.

En raison de l’affluence pour cette demi-finale retour, ces places sont parmi les plus difficiles à obtenir de l’histoire récente du club. L’ensemble du contingent officiel réservé aux membres est déjà épuisé.

Canaux officiels : portail de billetterie Arsenal.com (complet).

: portail de billetterie Arsenal.com (complet). Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub proposent des billets de dernière minute.

: des plateformes telles que StubHub proposent des billets de dernière minute. Hospitalité : les formules officielles « Club Level » et « Executive Box » demeurent les uniques options garantissant l’accès via le club, avec des tarifs allant de 1 595 £ à plus de 12 000 £ pour les loges privées.

Combien coûtent les billets pour le match Arsenal - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Les tarifs varient selon les clubs, le lieu et l’avancée de la compétition.

La forte demande fait flamber les tarifs. Sur le marché de la revente, il faut compter au moins 245 £ pour les tribunes Clock End et North Bank.

Consultez régulièrement les portails officiels des clubs pour vous tenir informé de la disponibilité et des tarifs.

Pour les retardataires, des places restent disponibles sur les plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Arsenal - Atlético Madrid ?

Arsenal aborde cette rencontre en pleine forme, alors qu’il vise un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions, après avoir récemment consolidé son avance au classement national grâce à une victoire convaincante 2-0 contre le Sporting CP le 11 avril.

Pour Mikel Arteta, ce match représente le dernier obstacle avant une première Ligue des champions potentielle pour le club, et les Gunners chercheront à transformer une nouvelle fois leur stade du nord de Londres en forteresse.

Les Londoniens gardent toutefois un souvenir douloureux de leur dernière réception de l’Atlético Madrid à l’Emirates, le 21 octobre : malgré une victoire 4-0, la rencontre s’était révélée physiquement épuisante et le score ne reflétait pas totalement l’intensité du duel.

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