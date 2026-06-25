Les États-Unis retrouvent ce mardi le Los Angeles Stadium, en Californie du Sud, pour leur dernier match de poule face à la Turquie. Déjà qualifiés pour les seizièmes de finale, les co-organisateurs visent un sans-faute dans leur Coupe du monde à domicile.

Après une victoire écrasante 4-1 contre le Paraguay et un clean sheet 2-0 sans pitié face à l’Australie, les coorganisateurs ont déjà confortablement décroché leur billet pour les seizièmes de finale.

Alors que les Américains abordent cette troisième journée avec l’objectif de terminer la phase de groupes avec un bilan parfait pour la première fois de ce siècle, ils affrontent une équipe turque dangereuse, bien que démoralisée, qui cherche désespérément à sauver son honneur et à remporter sa première victoire en Coupe du monde depuis 2002.

À quelle heure aura lieu le match Turquie - États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Calendrier de la Turquie pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver 2-0 19 juin 2026 Turquie - Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara 0-1 26 juin 2026 Turquie - États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Calendrier des matchs des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 12 juin 2026 États-Unis - Paraguay SoFi Stadium, Inglewood 4-1 19 juin 2025 États-Unis - Australie Lumen Field, Seattle 2-0 26 juin 2026 Turquie - États-Unis SoFi Stadium, Inglewood Billets

Comment se procurer des places pour Turquie - États-Unis ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Turquie - États-Unis ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Turquie – États-Unis à Los Angeles, les places les moins chères représentent actuellement le principal attrait pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Los Angeles étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive au SoFi Stadium, la meilleure stratégie consiste à réserver sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Classement du groupe D de la Coupe du monde de la FIFA 2026









Face-à-face Turquie – États-Unis

Tout ce qu’il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le Los Angeles Stadium, connu sous la marque SoFi Stadium, est un chef-d’œuvre d’ingénierie moderne et la pièce maîtresse du complexe de divertissement d’Hollywood Park.

Situé à Inglewood, en Californie, ce premier stade hybride (intérieur-extérieur) est équipé d’une verrière sophistiquée en ETFE qui laisse la lumière naturelle inonder la pelouse tout en protégeant les spectateurs des intempéries. Le site est mondialement connu pour son « Infinity Screen » signé Samsung, un écran vidéo 4K à 360 degrés et à double face suspendu au-dessus de la pelouse, offrant à chaque supporter une vue d’une netteté exceptionnelle sur l’action.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 70 000 places. Malgré son empreinte au sol imposante, sa conception architecturale prévoit des gradins en pente raide qui rapprochent les supporters du terrain, créant ainsi une ambiance électrique et intimiste pour les matchs les plus prestigieux du tournoi.