Comment se procurer des billets de dernière minute pour Tottenham - Leeds : tarifs de la Premier League, informations sur le match du 11 mai, heure du coup d'envoi et plus encore

Tottenham accueille Leeds United au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le lundi 11 mai, dans un match crucial pour le maintien, les Spurs luttant pour conserver leur place en Premier League.

Les Spurs pointent actuellement à la 17e place de la Premier League, juste derrière Leeds United, 16e.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

À quelle date se joue Tottenham - Leeds en Premier League ?

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham - Leeds en Premier League ?

Plusieurs formules sont proposées : billets à l’unité, abonnements saison et packages hospitalité, le tout étant disponible via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Tottenham - Leeds ?

Pour les Spurs, cette rencontre à domicile est un véritable match à six points qu’il faut remporter pour écarter le spectre d’une relégation en Championship.

Les Peacocks, dont la saison a été un véritable yo-yo, abordent ce déplacement avec un maintien presque assuré, mais aussi avec le besoin de rebondir après la déception de leur élimination en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea (1-0) le 26 avril.

Les hommes de Daniel Farke ont récemment créé la surprise en s’imposant 2-1 à Old Trafford face à Manchester United le 13 avril.

Combien coûtent les billets pour le match Tottenham - Leeds en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs dégressifs selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces grilles diffèrent d’une formation à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent enfin les rencontres : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec des prix à la hauteur de l’événement.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option à étudier pour les budgets plus serrés.

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