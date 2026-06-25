Malgré des revers initiaux contre la France et la Norvège, le Sénégal et l’Irak peuvent encore espérer une qualification in extremis pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Heureusement, huit des douze meilleures troisièmes accéderont aux seizièmes de finale. Autrement dit, lorsque les deux formations s’affronteront ce vendredi 26 juin au BMO Field de Toronto, une victoire suffira à l’une d’elles pour maintenir intactes ses ambitions mondiales.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, y compris les tarifs, les détails sur le stade et les points de vente.

Quand a lieu le match Sénégal - Irak ?

Date Programme (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 26 juin Sénégal - Irak (15 h, heure de l’Est) BMO Field, Toronto Billets

Calendrier du Sénégal pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford, NJ La France s’est imposée 3-1. Lundi 22 juin Norvège - Sénégal (20h, HE) Stade MetLife , East Rutherford, NJ La Norvège s’est imposée 3-2. Vendredi 26 juin Sénégal - Irak (15 h, HE) BMO Field, Toronto Billets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Mardi 16 juin Irak - Norvège Gillette Stadium, Foxborough La Norvège s’est imposée 4-1. Lundi 22 juin France - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s’est imposée 3-0 Vendredi 26 juin Sénégal - Irak (15 h, heure de l’Est) BMO Field, Toronto Billets

Comment se procurer des billets pour la rencontre Sénégal - Irak :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

phase est en cours les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Sénégal - Irak ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Le match Sénégal - Irak se tiendra au BMO Field de Toronto, l’une des enceintes footballistiques les plus prestigieuses du Canada et antre du Toronto FC.

Situé près du centre-ville de Toronto, ce stade a déjà accueilli de grands matchs internationaux, des rencontres de la MLS et d’autres événements sportifs de premier plan, ce qui en fait un choix évident pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Grâce à des travaux d’agrandissement menés en vue de la compétition, l’enceinte pourra accueillir plus de 45 000 spectateurs durant la Coupe du monde.

Les supporters passionnés du Sénégal et de l’Irak, attendus en grand nombre, devraient faire du BMO Field l’un des écrins les plus chauds de la phase de groupes.