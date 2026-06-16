La République tchèque se rendra en Afrique du Sud pour un match décisif du groupe A contre l'Afrique du Sud, dans ce qui s'annonce comme une rencontre cruciale du deuxième tour de la Coupe du monde 2026.

À quelle date est programmé le match République tchèque - Afrique du Sud dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la République tchèque pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 12 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 25 juin 2026 République tchèque vs Mexique Stade Azteca, Mexico Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 25 juin 2026 Afrique du Sud – Corée du Sud Estadio BBVA, Guadalupe Billets

À quoi s’attendre du match République tchèque vs Afrique du Sud.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Comment acheter des billets pour le match République tchèque - Afrique du Sud ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. La demande record ayant fortement réduit la disponibilité des billets lors des premières phases, les places encore disponibles sont désormais très limitées.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match République tchèque - Afrique du Sud ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre République tchèque - Afrique du Sud à Atlanta, les places les moins chères sont très recherchées par les supporters au budget limité. Alors que les deux équipes s’affrontent dans un match crucial du Groupe A au Mercedes-Benz Stadium, la demande devrait rester élevée, notamment grâce aux importantes communautés internationales de la région sud-est.

Dans le circuit officiel, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient actuellement entre 120 et 200 dollars. Sur le marché secondaire, les prix d’entrée de gamme démarrent autour de 450 à 600 dollars au fur et à mesure que le tournoi progresse.

Voici le détail des catégories :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 000 $ – 2 200 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 000 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Atlanta étant un carrefour de transport majeur et la rencontre une étape cruciale pour les deux nations en phase à élimination directe, la demande locale et des visiteurs s’annonce forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre au Mercedes-Benz Stadium, se procurer rapidement les billets de catégorie 3 encore disponibles constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Officiellement dénommé Atlanta Stadium et commercialement appelé Mercedes-Benz Stadium pour la compétition, cet équipement géorgien est un chef-d’œuvre d’innovation architecturale et le premier stade de sport professionnel d’Amérique du Nord à avoir obtenu la certification LEED Platine.

Situé en plein centre-ville d’Atlanta, il est équipé d’un toit rétractable unique, composé de huit panneaux triangulaires translucides qui se déplacent de concert pour reproduire l’ouverture et la fermeture du diaphragme d’un appareil photo.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 75 000 places.