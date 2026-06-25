Comment se procurer des billets de dernière minute pour Paraguay - Australie : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le Levi's Stadium et tout ce qu'il faut savoir

Le Paraguay et l'Australie s'affrontent lors de la Coupe du monde 2026, alors que la phase de groupes du groupe D touche à sa fin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations clés sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Paraguay - Australie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Calendrier du Paraguay pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 12 juin 2026 États-Unis – Paraguay SoFi Stadium, Inglewood 4-1 19 juin 2026 Turquie - Paraguay Levi’s Stadium, Santa Clara 0-1 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier de l'Australie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie Stade BC Place, Vancouver 2-0 19 juin 2025 États-Unis - Australie Lumen Field, Seattle 2-0 26 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Comment se procurer des places pour le match Paraguay - Australie ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont désormais closes. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour dénicher des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Classement du groupe D de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Combien coûtent les billets pour le match Paraguay - Australie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Paraguay – Australie, les places les moins chères représentent actuellement la solution la plus économique pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte entrera sur le terrain pour un dernier match de groupe décisif, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de groupes.

Pour l’instant, les places les moins chères se situent autour de 400 à 550 dollars, en tribune supérieure.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ – 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande du marché. La Californie étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte.

Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive au Levi’s Stadium, réserver dès que possible les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Le face-à-face Paraguay – Australie s’annonce captivant.

PAR Derniers matches AUS 0 1 Nul 1 Australie 1 - 0 Paraguay

Australie 1 - 1 Paraguay 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Le Levi’s Stadium est reconnu comme l’un des stades les plus respectueux de l’environnement au monde, grâce à son toit végétalisé et à ses panneaux solaires qui fournissent toute l’énergie nécessaire les jours de match.

Le stade peut être agrandi pour accueillir environ 71 000 spectateurs lors des grands matchs internationaux de football. Il accueillera six rencontres de la Coupe du monde 2026, dont un match des 16es de finale le 1er juillet.

Un toit végétalisé de 2 500 m² couronnant la tour des loges aide à réguler la température du bâtiment tout en offrant un cadre esthétique unique pour les images aériennes.

En tant que antre de l’équipe de la Silicon Valley, il offre l’une des connexions Wi-Fi les plus rapides de tous les sites sportifs, conçue pour soutenir le streaming et le partage de contenus par des dizaines de milliers de supporters en même temps.