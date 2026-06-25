Ce vendredi 26 juin s'annonce comme l'un des temps forts de la Coupe du monde 2026. Le groupe H offre un choc de prestige entre l'Uruguay et l'Espagne, à l'Estadio Akron, au Mexique.

Outre l’affrontement entre deux des nations les plus prestigieuses du football mondial, toutes deux soutenues par un public passionné, cette rencontre clôture la phase de groupes pour les deux formations.

Après un départ laborieux, l’Espagne a redressé la barre en dominant l’Arabie saoudite 4-0, tandis que l’Uruguay, avec deux matchs nuls au compteur, se retrouve dos au mur.

Quand se joue Uruguay - Espagne ?

Calendrier de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Lundi 15 juin Uruguay - Arabie saoudite (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) 1-1 Dimanche 21 juin Uruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l'Est) Hard Rock Stadium (Miami) 2-2 Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Calendrier de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Lundi 15 juin Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 0-0 Dimanche 21 juin Espagne - Arabie saoudite (12 h, HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 4-0 Vendredi 26 juin Espagne - Uruguay (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Uruguay-Espagne de la Coupe du monde :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Uruguay – Espagne de la Coupe du monde ?

Pour le tournoi de 2026, la FIFA a instauré une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases actuelles du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Face-à-face et statistiques entre l'Uruguay et l'Espagne

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, à proximité de Guadalajara.

Inauguré en 2010, il sert de terrain à domicile au C.D. Guadalajara, club évoluant en Liga MX.

Outre le football, l’Estadio Akron a accueilli divers autres événements sportifs et culturels.

Des artistes tels qu’Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira y ont donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe Canelo Álvarez y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité sera portée à 48 000 places afin d’accueillir quatre rencontres de phase de groupes, dont le très attendu Uruguay – Espagne.

Pronostic de la Coupe du monde : Uruguay - Espagne

Les supporters espagnols se souviennent avec émotion de la période faste 2008-2012, marquée par un triplé historique : Championnat d’Europe 2008, Coupe du monde 2010 et nouveau sacre européen en 2012.

Si la Roja s’est imposée comme l’une des meilleures nations européennes, trustant trois titres continentaux au cours des deux dernières décennies, elle a davantage peiné à confirmer son hégémonie sur la scène mondiale.

Étonnamment, la Roja n’a obtenu que quatre succès en Coupe du monde et n’a plus franchi les huitièmes depuis son triomphe de 2010.

Les coéquipiers de Sergio Ramos n’ont pas réussi à sortir de leur groupe en 2014, avant d’être éliminés au stade des huitièmes de finale en 2018 et 2022.

La « brigade rouge » aborde la phase finale en pleine confiance, invaincue depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en match amical à Londres en mars 2024, soit 32 rencontres sans revers.

L’Uruguay possède également une longue et illustre histoire en Coupe du monde. Il a organisé et remporté la toute première édition du tournoi en 1930, avant de s’imposer une seconde fois vingt ans plus tard, lorsque la compétition est revenue en Amérique du Sud (Brésil 1950).

Sous la houlette de Marcelo Bielsa, entraîneur expérimenté tant en club qu’en sélection, l’Uruguay espérait briller en Amérique du Nord. Éliminé dès la phase de groupes au Qatar en 2022, le pays cherche à éviter, pour la première fois de son histoire, deux éliminations précoces consécutives.

Bien que les deux sélections ne se soient plus rencontrées depuis 2013, ce duel marquera leur onzième affrontement. Les Sud-Américains ne se sont jamais imposés, comptant cinq nuls et cinq défaites. Leurs deux précédentes confrontations en Coupe du monde, en 1950 et 1990, s’étaient conclues par des matches nuls.