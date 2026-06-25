Les Pays-Bas viseront à maintenir leur dynamique face à la Tunisie ce jeudi 25 juin au Arrowhead Stadium de Kansas City, afin de valider leur billet pour les phases à élimination directe, un objectif qu’ils ont atteint lors de chacune de leurs participations à la Coupe du monde.

Les supporters souhaitant réserver des billets pour cette rencontre du groupe F peuvent s’attendre à un spectacle offensif, au vu des précédentes sorties des deux équipes dans la Coupe du monde 2026.

La Tunisie, déjà éliminée après deux défaites, a offert des matches riches en buts (6 contre la Suède, 4 contre le Japon), tandis que les Néerlandais ont partagé les points avec le Japon (2-2) avant d’écraser la Suède 5-1.

Quand se déroule le match Tunisie - Pays-Bas ?

Date Programme (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18 h CDT) GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Dimanche 14 juin Suède - Tunisie (20 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexique) 5-1 Samedi 20 juin Tunisie - Japon (22h00 CST) Stade BBVA (Guadalupe, Mexique) 0-4 Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18 h CDT) GEHA Field at Arrowhead ( Kansas City) Billets

Programme des matchs des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 2-2 Samedi 20 juin Pays-Bas - Suède (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) 5-1 Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18 h CDT) GEHA Field au Arrowhead Stadium ( Kansas City ) Billets

Comment se procurer des billets pour le match Tunisie - Pays-Bas

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour le match Tunisie - Pays-Bas de la Coupe du monde ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Le match Tunisie - Pays-Bas se tiendra au GEHA Field at Arrowhead Stadium, à Kansas City (Missouri), l’un des stades les plus bruyants et les plus emblématiques des États-Unis.

Principalement connu pour accueillir les Kansas City Chiefs de la NFL, ce stade s’est forgé une réputation mondiale grâce à son ambiance électrique et à son public passionné.

L’enceinte doit accueillir plus de 70 000 spectateurs durant la Coupe du monde de la FIFA, ce qui en fait l’un des sites majeurs du tournoi 2026.

L’ambiance s’annonce électrique : les supporters néerlandais, toujours nombreux lors des grands rendez-vous, devraient faire face à un public tunisien réputé pour son enthousiasme débordant.