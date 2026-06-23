La Suisse retrouve la côte Pacifique pour un affrontement crucial contre le Canada, dernier match décisif du groupe B de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Suisse - Canada : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Suisse - Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Calendrier de la Suisse pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara 1-1 18 juin 2026 Suisse - Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood 4-1 24 juin 2026 Suisse - Canada BC Place, Vancouver Billets

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 12 juin 2026 Canada - Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto 1-1 19 juin 2026 Canada - Qatar BC Place, Vancouver 6-0 24 juin 2026 Suisse - Canada BC Place, Vancouver Billets

Comment se procurer des billets pour le match Suisse - Canada ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des phases initiales de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger de la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour le match Suisse - Canada ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Suisse-Canada à Vancouver, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme l’un des pays co-organisateurs entre en lice pour une rencontre décisive de la phase de groupes, la demande devrait être l’une des plus élevées de tous les matchs disputés dans le Grand Nord blanc.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 450 à 600 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 450 $ – 850 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 900 $ – 1 500 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 800 – 3 800 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 500 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Vancouver étant une destination mondiale de premier plan et le fief de l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au BC Place de Vancouver, se procurer dès que possible les billets disponibles de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu’il faut savoir sur le BC Place

L’enceinte vancouvéroise, officiellement dénommée BC Place pour la compétition, constitue la principale scène sportive de l’Ouest canadien.

Situé en plein centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, l’équipement est célèbre pour son écran vidéo 4K suspendu au-dessus du terrain – le deuxième plus grand d’Amérique du Nord – offrant à chaque supporter une netteté exceptionnelle pour les ralentis comme pour l’action en direct.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte fonctionnera avec une capacité d’environ 54 000 places.