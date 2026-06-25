La RD Congo et l’Ouzbékistan s’affronteront samedi à Atlanta pour le dernier match décisif du groupe K, chacune espérant conclure sa phase de groupes par un chapitre historique.

Avec un seul point au compteur, récolté grâce à un match nul 1-1 face au Portugal et à une courte défaite 1-0 contre la Colombie, les Léopards doivent absolument l’emporter pour entretenir leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.

De leur côté, les débuts des Ouzbeks dans la compétition, marqués par le but historique d’Abbosbek Fayzullaev lors de l’ouverture, les poussera à lutter pour leur honneur et à décrocher une première victoire dans l’épreuve.

Quand aura lieu le match RD Congo - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston 1-1 24 juin 2026 Colombie - République démocratique du Congo Stade d’Akron, Zapopan 1-0 28 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique 1-3 24 juin 2025 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston 5-0 28 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre RD Congo - Ouzbékistan ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match RD Congo - Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre RDC – Ouzbékistan programmée à Atlanta, les places les moins chères représentent actuellement un vivier d’opportunités pour les supporters désireux de vivre un moment historique. Alors que l’Ouzbékistan effectue ses débuts dans la compétition et que les Léopards effectuent leur retour sur la scène mondiale, la demande pour cette dernière rencontre de groupe au Mercedes-Benz Stadium s’annonce forte auprès des supporters neutres et de la communauté internationale.

Dans le circuit officiel, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient actuellement entre 120 et 200 dollars. Sur le marché secondaire, les premiers prix pour ce match oscillent autour de 450 à 600 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 000 $ – 2 200 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 000 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Atlanta étant une plaque tournante du tourisme et la rencontre un tournant crucial pour les deux sélections en phase à élimination directe, la pression acheteuse, tant locale qu’externe, est très forte. Pour les supporters soucieux de leur budget, réserver sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée pour garantir leur présence au Mercedes-Benz Stadium.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Officiellement dénommé Atlanta Stadium et commercialement appelé Mercedes-Benz Stadium pour la compétition, cet ouvrage géorgien est un chef-d’œuvre d’innovation architecturale et le premier stade de sport professionnel nord-américain à avoir obtenu la certification LEED Platine.

Situé en plein centre-ville d’Atlanta, il est doté d’un toit rétractable unique, composé de huit panneaux triangulaires translucides qui se déplacent de concert pour créer un effet visuel rappelant l’ouverture et la fermeture du diaphragme d’un appareil photo.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte fonctionnera avec une capacité d’environ 75 000 places.



