Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Portugal - RD Congo : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le stade NRG et tout ce qu’il faut savoir

Le Portugalentamera sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo, le 17 juin à Houston (Texas).

À quelle date est prévu le match Portugal - RD Congo dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Colombie - RD Congo Estadio Akron, Zapopan Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal vs RD Congo ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – RD Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre Portugal-RD Congo à Houston, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Portugal - RD Congo

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade de Houston

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, est l’une des principales enceintes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pendant la compétition, il sera rebaptisé Houston Stadium. Il accueillera sept rencontres, dont deux matches à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les rencontres de NFL, le terrain est actuellement converti en gazon naturel, conformément aux exigences de la FIFA, avec un système d’aération « sub-air » pour maintenir la qualité de la surface malgré la chaleur texane.

Son toit rétractable protège les spectateurs de l’humidité estivale de Houston.