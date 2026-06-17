Le Portugalentamera sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 face à la RD Congo, le 17 juin à Houston (Texas).

À quelle date le match Portugal - RD Congo se tiendra-t-il lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 23 juin 2026 Colombie - République démocratique du Congo Estadio Akron, Zapopan Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour le match Portugal - RD Congo ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – RD Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Portugal – RD Congo à Houston, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive, la meilleure stratégie consiste donc à se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Affrontement entre le Portugal et la RD Congo

Tout ce qu’il faut savoir sur le Houston Stadium

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, l’un des sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026, sera rebaptisé Houston Stadium durant la compétition. Il accueillera sept rencontres, dont deux à élimination directe, et peut accueillir environ 72 000 spectateurs.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les rencontres de NFL, le passage à une surface naturelle, exigé par la FIFA, est en cours. Un système d’aération « Sub-Air » maintiendra la qualité du gazon malgré la chaleur texane.

Enfin, son toit rétractable protège les spectateurs de l’humidité estivale de Houston.