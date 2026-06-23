Le Portugal poursuivra sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 face à l'Ouzbékistan à Houston, au Texas, le 23 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Portugal - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston 1-1 23 juin 2026 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 Colombie - Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Estadio Azteca, Mexique 1-3 23 juin 2026 Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Portugal - Ouzbékistan ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en première phase de vente est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, bien que les tarifs puissent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Portugal – Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Portugal-Ouzbékistan à Houston, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées de la phase de poules.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston, destination mondiale de premier plan et base majeure de l’équipe hôte, devrait enregistrer une demande locale très forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive, la meilleure stratégie est donc de se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Affiche Portugal - Ouzbékistan

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade de Houston

Le NRG Stadium de Houston, au Texas, est l’un des sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pendant toute la durée du tournoi, le site sera officiellement désigné sous le nom de « Houston Stadium ». Il accueillera sept matchs au total, dont deux rencontres à élimination directe. L’arène peut accueillir environ 72 000 supporters pour les matchs de la Coupe du monde.

Si la pelouse synthétique est habituellement utilisée pour les matchs de la NFL, le stade est actuellement en cours de conversion vers une surface naturelle, conformément aux exigences de la FIFA.

Doté d’un toit rétractable, le stade offre un confort climatique optimal lors de l’été humide de Houston.