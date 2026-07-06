C'est le match des huitièmes de finale que tout le monde attendait, en particulier les habitants de la péninsule ibérique. L'Espagne affrontera lundi 6 juillet à Dallas son voisin et rival, le Portugal, pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde.

Beaucoup pensaient avoir vu Cristiano Ronaldo pour la dernière fois en Coupe du monde lorsqu’il a été remplacé contre la Croatie, mais le coup de tête tardif de Gonçalo Ramos a permis au Portugal de se qualifier.

CR7 et ses coéquipiers parviendront-ils à percer la défense d’une sélection espagnole toujours invaincue et toujours muette au compteur de buts encaissés dans cette Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Pour corser l’affaire, si l’on exclut les défaites aux tirs au but, la Roja aligne une série impressionnante de 35 matchs sans défaite.

À quelle heure commence le match Portugal - Espagne ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Comment se procurer des places pour Portugal - Espagne ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que Stub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour le match Portugal-Espagne de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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