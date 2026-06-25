L'Angleterre espère atteindre la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, au MetLife Stadium. Mais avant cela, les « Three Lions » doivent d’abord se concentrer sur leur dernier match du groupe L, ce samedi 27 juin au New Jersey, face au Panama.

Les hommes de Thomas Tuchel ont entamé la Coupe du monde 2026 en fanfare, dominant la seconde période pour battre la Croatie 4-2. Toutefois, après un match nul 0-0 peu convaincant face au Ghana, les Three Lions veulent retrouver leur fluidité avant les seizièmes de finale.

Malgré des prestations encourageantes lors de ses deux premiers matches de groupe, le Panama poursuit sa quête de son tout premier point en Coupe du monde et « La Marea Roja » (la Marée rouge) fera ses adieux à la compétition à l’issue de cette rencontre au MetLife Stadium.

Lors de leur unique affrontement en Coupe du monde, il y a huit ans à Nijni Novgorod, les Trois Lions l’avaient emporté 6-1. Harry Kane garde un excellent souvenir de cette rencontre, puisqu’il y avait inscrit son tout premier triplé en sélection.

Quand aura lieu le match Panama - Angleterre ?

Coupe du monde - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Calendrier du Panama pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Ghana - Panama (19 h, heure de l’Est) BMO Field, Toronto Le Ghana s’est imposé 1-0. Mardi 23 juin Panama - Croatie (19 h, heure de l’Est) BMO Field, Toronto La Croatie l’a emporté 1-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, HE) Stade MetLife, East Rutherford Billets

Calendrier des matchs de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, HE) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford Billets

Comment se procurer des billets pour la rencontre Panama - Angleterre de la Coupe du monde

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Panama - Angleterre de la Coupe du monde ?

Pour le tournoi de 2026, la FIFA a mis en place une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Face-à-face et statistiques : Panama - Angleterre

PAN Dernier match ANG 0 0 Nul 1 Angleterre 6 - 1 Panama 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le MetLife Stadium

Situé au sein du Meadowlands Sports Complex à East Rutherford, dans le New Jersey, à cinq miles à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est un équipement polyvalent.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il accueille régulièrement les New York Giants et les New York Jets, deux franchises emblématiques de la NFL.

L’enceinte, familière des grands événements sportifs, a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015 ainsi que de la Copa América 2024.

Il a peaufiné sa préparation en accueillant, l’an dernier, la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui a vu Chelsea affronter le Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.