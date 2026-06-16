Lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, dans le groupe K, l’Ouzbékistan défiera la Colombie le 17 juin au stade Azteca de Mexico.

Quand aura lieu le match Ouzbékistan - Colombie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. K Mexico City Stadium

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 27 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 23 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Zapopan Billets 27 juin 2026 Colombie vs Portugal Hard Rock Stadium, Miami Billets

Que attendre de la rencontre Ouzbékistan – Colombie ?

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 10 J. Masharipov Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles





Comment acheter des billets pour le match Ouzbékistan - Colombie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. La demande record a rendu les places très rares lors des premières phases de vente.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Ouzbékistan - Colombie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Ouzbékistan-Colombie à Mexico, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Actuellement, les places les moins chères se négocient autour de 400 à 550 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 400 $ – 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (bas de tribune / ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Mexico étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, se procurer rapidement les billets disponibles de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Estadio Azteca

L’Estadio Azteca de Mexico se prépare actuellement à accueillir sa troisième Coupe du monde de la FIFA, un événement historique. C’est le premier stade à avoir jamais accueilli des matchs lors de trois Coupes du monde distinctes (1970, 1986 et maintenant 2026).

L’Azteca accueillera cinq rencontres, dont le match d’ouverture.

Pour répondre aux normes modernes de la FIFA, l’enceinte a subi une rénovation de près de deux ans, achevée en mars 2026. Sa capacité a été ramenée de plus de 100 000 à environ 83 000 places afin d’améliorer le confort et la sécurité des spectateurs.