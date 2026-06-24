Le groupe I de la Coupe du monde livrera son verdict ce vendredi 26 juin au Gillette Stadium de Foxborough. Qualifiées pour les huitièmes de finale, la Norvège et la France s’affrontent pour la première place. Une rencontre décisive dont il est encore temps de réserver les billets.

Outre l’enjeu collectif, le duel mettra aux prises deux des attaquants les plus redoutables de la planète : le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé.

Les deux hommes ont déjà démarré en fanfare dans cette Coupe du monde de la FIFA 2026, inscrivant chacun quatre buts lors des deux premières journées face au Sénégal et à l’Irak. Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, ayant dépassé le total d’Olivier Giroud, tandis qu’Haaland porte son compteur à 59 réalisations en seulement 52 sélections.

Quand se déroule le match Norvège - France ?

Date Programme (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 26 juin Norvège - France (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Mardi 16 juin Norvège - Irak (18 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La Norvège s'est imposée 4-1. Lundi 22 juin Norvège - Sénégal (20h, heure de l’Est) MetLife Stadium (East Rutherford) La Norvège s’est imposée 3-2 Vendredi 26 juin Norvège - France (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Mardi 30 juin Norvège - À confirmer - 16es de finale (à confirmer) À confirmer Billets

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) MetLife Stadium (East Rutherford) Les Bleus l’ont emporté 3-1. Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-0 Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Mardi 30 juin France - Adversaire à confirmer - Seizièmes de finale (à confirmer) À confirmer Billets

Comment obtenir vos places pour le match Norvège - France de la Coupe du monde :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

phase est en cours les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Norvège – France de la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. En phase de groupes, les billets démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 $ - 350 $

Face-à-face Norvège - France

Date Match Score Lieu Mai 2014 Match amical : France - Norvège 4-0 Paris (France) Août 2010 Match amical : Norvège - France 2-1 Oslo (Norvège) Février 1998 Match amical : France - Norvège 3-3 Marseille (France) Juillet 1995 Match amical : Norvège - France 0-0 Oslo (Norvège) Septembre 1989 Éliminatoires de la Coupe du monde : Norvège - France 1-1 Oslo (Norvège) Septembre 1988 Match de qualification pour la Coupe du monde : France - Norvège 1-0 Paris (France) Octobre 1987 Match de qualification pour le Championnat d’Europe : France – Norvège 1-1 Paris (France) Juin 1987 Match de qualification pour le Championnat d’Europe : Norvège - France 2-0 Oslo (Norvège) Septembre 1971 Match de qualification pour le Championnat d’Europe : Norvège - France 1-3 Oslo (Norvège) Novembre 1970 Match de qualification pour le Championnat d’Europe : France – Norvège 3-1 Lyon (France) Septembre 1969 Qualifications pour la Coupe du monde : Norvège - France 1-3 Oslo (Norvège) Novembre 1968 Match de qualification pour la Coupe du monde : France - Norvège 0-1 Strasbourg (France) Septembre 1965 Match de qualification pour la Coupe du monde : Norvège - France 0-1 Oslo (Norvège) Novembre 1964 Match de qualification pour la Coupe du monde : France - Norvège 1-0 Paris (France) Octobre 1923 Match amical : France - Norvège 0-2 Paris (France) Juin 1922 Match amical : Norvège - France 7-0 Oslo (Norvège)

Pronostic du match Norvège - France en Coupe du monde

Les nombreux supporters d’Erling Haaland sont en extase : ils pourront enfin admirer le sensationnel attaquant scandinave en action lors de la Coupe du monde cet été.

Absente des grands rendez-vous depuis plus de vingt-cinq ans, la sélection norvégienne était donnée pour morte sur la scène internationale ; pourtant, une campagne de qualification éclatante lui a permis d’envoyer ses fans en Amérique du Nord.

Les Bleus visent une troisième participation consécutive à la phase finale de la Coupe du monde, un exploit jusqu’ici réalisé seulement par l’Allemagne et le Brésil, après leur triomphe de 2018 et leur finale perdue en 2022.

Les Bleus ont pu s’appuyer sur un vivier de talents exceptionnels au fil des ans : Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté et Antoine Griezmann ont tour à tour tiré leur épingle du jeu lors des triomphes de 1998 et 2018. Cette fois, ce sont des stars contemporaines comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise qui sont chargés de guider les Bleus vers un nouveau sacre mondial.

Si le bilan des confrontations entre la Norvège et la France a été relativement équilibré au fil des ans, les Bleus s'étaient imposés 4-0 lors de leur dernière rencontre amicale au Stade de France en 2014, grâce à des buts de Paul Pogba, Olivier Giroud (deux fois) et Loïc Rémy.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium est un équipement polyvalent situé à Foxborough, dans le Massachusetts, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Boston. Inauguré en 2002, il sert de terrain attitré aux New England Patriots (NFL) et aux New England Revolution (MLS).

En dehors du football, de nombreuses stars mondiales de la musique s’y sont produites, et en 2025 AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd et Coldplay figurent parmi les artistes ayant déjà donné des concerts sur cette pelouse. Plus tard dans l’année, Usher, Bruno Mars et Ed Sheeran, entre autres, s’y produiront également.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade pourra accueillir 65 000 spectateurs, dont 5 876 sièges club et 82 loges de luxe. Outre Norvège-France, sept rencontres sont programmées : cinq de phase de groupes et deux à élimination directe.