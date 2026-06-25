Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Jordanie - Argentine : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur l’AT&T Stadium et autres détails utiles

L'Argentine et la Jordanie se retrouveront à Dallas ce samedi pour clore les débats du groupe J, un dernier acte à la fois triomphal pour la sélection argentine et historique pour les débuts jordanien dans la compétition.

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, l’Albiceleste visera un sans-faute, tandis que Lionel Messi, déjà auteur de cinq réalisations, cherchera à augmenter son total en tête du classement des buteurs.

Mathématiquement éliminée, la fière sélection jordanienne aborde toutefois cette ultime sortie avec l’ambition d’obtenir un résultat de rêve face à l’une des grandes puissances mondiales.

Quand se joue Jordanie - Argentine ?

Date et horaire Programme Lieu Billets 27 juin 2026 – 20 h 00 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de la Jordanie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu / Ville Résultat final / Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara 3-1 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara 1-2 28 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 15 juin 2026 Argentine - Algérie Soldier Field, Chicago 3-0 22 juin 2026 Argentine - Autriche AT&T Stadium, Dallas 2-0 28 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Comment obtenir des billets pour le match Jordanie - Argentine ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Jordanie - Argentine de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Vente officielle de la FIFA : l’instance met les places en vente par phases successives, via un tirage au sort ou selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

l’instance met les places en vente par phases successives, via un tirage au sort ou selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent une alternative pour les rencontres très demandées de la Coupe du monde.

des plateformes comme StubHub proposent une alternative pour les rencontres très demandées de la Coupe du monde. Formules d’hospitalité : ces offres premium comprennent des places VIP, des salons privés, des suites d’hospitalité et des services exclusifs le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA. Pour faciliter les transferts, les supporters doivent veiller à ce que les informations de leur compte soient identiques sur toutes les plateformes.

Combien coûtent les billets pour le match Jordanie - Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour la Coupe du monde 2026 : les prix des billets varient selon la demande, la catégorie de place et la disponibilité.

Les rencontres impliquant l’Argentine, très prisées au niveau international, devraient figurer parmi les plus onéreuses de la phase de groupes.

Actuellement, le tarif plancher pour ce Jordanie – Argentine oscille entre 120 et 250 dollars environ, en fonction de la catégorie de siège et de l’offre disponible sur le marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 450 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 180 € – 320 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 120 € – 220 € 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Les supporters souhaitant obtenir les tarifs les plus avantageux sont encouragés à réserver dès que possible, car les prix de revente des rencontres de l’Argentine devraient flamber à mesure que le tournoi approche.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’AT&T Stadium

Le match Jordanie – Argentine se tiendra à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, l’un des stades les plus vastes et les plus avancés technologiquement au monde.

Antre des Dallas Cowboys (NFL), il a déjà accueilli des événements majeurs tels que le Super Bowl, la Copa América, des matchs amicaux internationaux et des concerts de renommée mondiale.

L’ambiance s’annonce électrique, les supporters argentins devant se déplacer en très grand nombre pour l’un des temps forts de la compétition.