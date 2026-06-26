Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Jordanie - Argentine : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur l’AT&T Stadium et tout ce qu’il faut savoir

L’Argentine et la Jordanie se retrouveront à Dallas ce samedi pour clore la phase de groupes. Un match qui s’annonce à la fois comme un tour d’honneur pour la sélection argentine et comme un adieu historique pour les débutsants jordaniens.

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, l’Albiceleste visera la perfection, tandis que Lionel Messi, déjà auteur de cinq réalisations, cherchera à étoffer son total en tête du classement des buteurs.

Mathématiquement éliminée, la fière sélection jordanienne aborde toutefois cette dernière sortie avec l’ambition d’obtenir un résultat historique face à l’un des géants du football mondial.

Quand a lieu Jordanie - Argentine ?

Date et heure Programme Lieu Billets 27 juin 2026 – 20 h 00 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de la Jordanie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Stade / Ville Résultat final / Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara 3-1 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara 1-2 28 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 15 juin 2026 Argentine - Algérie Soldier Field, Chicago 3-0 22 juin 2026 Argentine - Autriche AT&T Stadium, Dallas 2-0 28 juin 2026 Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Comment obtenir des billets pour Jordanie - Argentine ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leur place.

Ventes officielles de la FIFA : l’instance met les billets en vente par phases successives, via un tirage au sort ou selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

l’instance met les billets en vente par phases successives, via un tirage au sort ou selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acheter en toute sécurité des billets de revente vérifiés via la plateforme officielle de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent une alternative pour se procurer des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde.

des plateformes comme StubHub proposent une alternative pour se procurer des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde. Formules d’hospitalité : ces expériences premium incluent des places VIP, des salons privés, des suites d’hospitalité et des services exclusifs le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA. Les supporters doivent veiller à ce que les informations de leur compte soient identiques sur toutes les plateformes afin de faciliter les transferts de billets.

Classement du groupe J

Pos. Équipe J D N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1 Argentine 2 2 0 0 5 0 +5 6 Qualifié pour les 32es de finale 2 Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3 En lice 3 Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3 En lice 4 Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0 Éliminé

Combien coûtent les billets pour Jordanie - Argentine ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour la Coupe du monde 2026, ce qui signifie que le prix des billets varie selon la demande, la catégorie de places et les disponibilités.

Les rencontres impliquant l’Argentine devraient figurer parmi les plus onéreuses de la phase de groupes, en raison de la forte demande internationale et de la popularité toujours intacte des champions du monde en titre.

Pour le moment, les places les moins chères pour Jordanie-Argentine devraient se situer entre 120 et 250 dollars environ, en fonction de la catégorie de siège et de l’offre sur le marché de la revente.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 450 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 180 € – 320 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 120 $ – 220 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Les supporters souhaitant obtenir les tarifs les plus avantageux sont invités à acheter leurs places dès que possible, les prix de revente pour les matchs de l’Argentine devant augmenter significativement à l’approche de la compétition.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’AT&T Stadium

Le match Jordanie - Argentine se tiendra à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, l’un des stades les plus vastes et les plus high-tech au monde.

Antre des Dallas Cowboys de la NFL, il a déjà accueilli des événements majeurs tels que le Super Bowl, la Copa América, des matchs amicaux internationaux et des concerts de renommée mondiale.

L’ambiance s’annonce électrique, les supporters argentins devant se déplacer en nombre pour ce match phare.