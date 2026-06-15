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Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Iran - Nouvelle-Zélande : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le SoFi Stadium et tout ce qu’il faut savoir

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M. Taremi
C. Wood

Voici comment vous pouvez vous procurer des billets pour le match Iran - Nouvelle-Zélande

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’apprête à offrir un nouvel été inoubliable de football en Amérique du Nord, et l’un des affrontements les plus attendus de la phase de groupes opposera l’Iran à la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

GOAL vous indique comment acheter vos billets pour cette rencontre et vous guide pour réserver vos places avant qu’il ne soit trop tard.

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Quand se déroule Iran - Nouvelle-Zélande ?

Date et horaireCalendrierLieuBillets
15 juin 2026 – 19h00Iran - Nouvelle-ZélandeSoFi Stadium, InglewoodBillets

Calendrier de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Iran - Nouvelle-ZélandeSoFi Stadium, InglewoodBillets
21 juin 2026Belgique - IranSoFi Stadium, InglewoodBillets
26 juin 2026Égypte - IranLumen Field, SeattleBillets

Calendrier de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Iran - Nouvelle-ZélandeSoFi Stadium, InglewoodBillets
21 juin 2026Nouvelle-Zélande vs ÉgypteBC Place, VancouverBillets
26 juin 2026Nouvelle-Zélande vs BelgiqueBC Place, VancouverBillets

Comment obtenir des billets pour la rencontre Iran – Nouvelle-Zélande ?

Les supporters souhaitant assister au match Iran-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disposent encore de plusieurs moyens fiables pour se procurer des billets avant le jour de la rencontre.

Les options de billetterie actuellement disponibles sont les suivantes :

  • Ventes officielles de la FIFA : l’instance met encore en vente des contingents de billets sélectionnés durant les dernières phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
  • Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans qui ne peuvent plus se rendre au match.
  • Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub offrent un canal alternatif pour se procurer des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde.
  • Forfaits hospitalité : ces offres premium comprennent des places VIP, un accès aux salons exclusifs, une entrée prioritaire et des expériences match de prestige.

Enfin, tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via la plateforme mobile officielle de billetterie de la FIFA.

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Quel est le prix des billets pour Iran - Nouvelle-Zélande ?

La FIFA a adopté une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : les prix varient selon la catégorie de siège, la demande et la phase de la compétition.

En phase de groupes, les places les moins chères sont actuellement proposées à partir d’environ 60 $, tandis que les sections premium et les formules hospitalité affichent des tarifs nettement plus élevés.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le SoFi Stadium

Le match Iran – Nouvelle-Zélande se tiendra au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, l’une des infrastructures sportives les plus avancées et les plus modernes au monde.

L’enceinte, qui accueille les franchises NFL des Rams et des Chargers de Los Angeles, s’est rapidement imposée comme une destination majeure pour les grands événements sportifs et les concerts en Amérique du Nord.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade devrait accueillir plus de 70 000 supporters, garantissant une ambiance électrique pour l’un des affiches majeures de la phase de groupes.

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